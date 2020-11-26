Campeonato Paulista Sub-23: União Suzano renova com atacante

Crédito: Pedro Almeida

Após ser eliminado do Paulista Sub-23, a diretoria do União Suzano iniciou o planejamento para a temporada 2021. A primeira medida foi renovar com o atacante Patryck. O jogador de 22 anos, natural do Rio de Janeiro, foi o destaque do time na primeira fase da competição e chamou a atenção pelo forte poder ofensivo. Artilheiro do Campeonato Paulista Sub23, o jogador precisou apenas de seis jogos para marcar sete gols, defendo uma expressiva marca de um gol a casa 77 minutos.

Com o novo vínculo, Patryck agora tem compromisso com a equipe de São Paulo até o final de 2022. O jogador, que só estreou na 4ª rodada do Paulistão Sub-23, chamou atenção do cenário nacional ao marcar cinco gols na vitória por 9 a 0 diante do Atlético Mogi. Com contrato renovado, a diretoria do União Suzano não descarta emprestar o jogador para ganhar rodagem, tendo em vista o assédio de algumas equipes pelo camisa 9.

- O Patryck é um jogador pronto. Mesmo antes da estreia já tínhamos recebido alguns contatos por ele. Eu particularmente já esperava esse desempenho por conhecer o jogador. Vejo com bons olhos o empréstimo, e sei que será bom para o atleta. Até agora recebemos algumas ligações, busca por informações. Não preciso falar muito, quem acompanhou os jogos sabe o poder decisivo do atleta, é um camisa 9 pouco visto no futebol- disse Jouber Andrade, presidente do clube.