Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Campeonato Paulista Sub-23: União Suzano renova com atacante

Artilheiro da competição, Patryck desperta interesse de clubes do Rio e São Paulo
...

Publicado em 25 de Novembro de 2020 às 22:03

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 nov 2020 às 22:03
Crédito: Pedro Almeida
Após ser eliminado do Paulista Sub-23, a diretoria do União Suzano iniciou o planejamento para a temporada 2021. A primeira medida foi renovar com o atacante Patryck. O jogador de 22 anos, natural do Rio de Janeiro, foi o destaque do time na primeira fase da competição e chamou a atenção pelo forte poder ofensivo. Artilheiro do Campeonato Paulista Sub23, o jogador precisou apenas de seis jogos para marcar sete gols, defendo uma expressiva marca de um gol a casa 77 minutos.
Com o novo vínculo, Patryck agora tem compromisso com a equipe de São Paulo até o final de 2022. O jogador, que só estreou na 4ª rodada do Paulistão Sub-23, chamou atenção do cenário nacional ao marcar cinco gols na vitória por 9 a 0 diante do Atlético Mogi. Com contrato renovado, a diretoria do União Suzano não descarta emprestar o jogador para ganhar rodagem, tendo em vista o assédio de algumas equipes pelo camisa 9.
- O Patryck é um jogador pronto. Mesmo antes da estreia já tínhamos recebido alguns contatos por ele. Eu particularmente já esperava esse desempenho por conhecer o jogador. Vejo com bons olhos o empréstimo, e sei que será bom para o atleta. Até agora recebemos algumas ligações, busca por informações. Não preciso falar muito, quem acompanhou os jogos sabe o poder decisivo do atleta, é um camisa 9 pouco visto no futebol- disse Jouber Andrade, presidente do clube.
Antes de chegar no União Suzano, Patryck passou pela base do Internacional e Duque de Caxias, além da passagem pelo Gimhae City, da Coréia do Sul.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Dino Fonseca e Patrick Ribeiro
Dino Fonseca canta clássico do rock e dos ano 80 em Vitória; veja fotos
Pesquisa realizada pela Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro (Asserj) mostra que beneficiários do Auxílio Brasil pretende voltar a comprar carne e leite
Fim da escala 6x1 pode ser realidade no futuro
Pleno do TJES
Quanto vai receber o juiz do ES condenado à aposentadoria

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados