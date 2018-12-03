Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Os melhores

Campeões e surpresas na seleção do Campeonato Brasileiro

A editoria de Esportes de A Gazeta elegeu o time ideal deste Brasileirão, além do craque, o melhor técnico e a revelação

Publicado em 03 de Dezembro de 2018 às 15:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 dez 2018 às 15:18
Como de praxe, o Campeonato Brasileiro chegou ao fim e é a hora de refletir: quem foram os destaques entre os 20 times que disputaram a Série A? A editoria de Esportes do Jornal A Gazeta também entrou na onda e montou a própria seleção do Brasileirão 2018.   
Dudu, craque do Palmeiras Crédito: Cesar Grecco/Palmeiras
O Palmeiras foi campeão antecipado e alguns jogadores se destacaram ao longo das 38 rodadas. A grande unanimidade foi o atacante Dudu, que entrou para a seleção da editoria de Esportes e também foi eleito o craque. O baixinho foi autor de sete gols no campeonato e foi decisivo na bela campanha do Verdão.
Além do camisa 7, outros campeões brasileiros também entraram para a seleção. É o caso do lateral direito Mayke, o meia Bruno Henrique e o técnico Felipão, que chegou em julho e deu mais consistência e confiança ao elenco. 
O Flamengo, um dos grandes candidatos ao título e vice-líder, até tinha um ótimo time no papel. Na prática alguns jogadores deixaram a desejar em momentos decisivos. Com isso, apenas o jovem Lucas Paquetá ganhou um lugar nesta seleção. Em contrapartida, o AtléticoPR, que sequer entrou para o G-6, teve uma crescente nesta reta final, com destaque para o meia Raphael Veiga e o atacante Pablo.
Análises do Brasileirão Crédito: AGazeta

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Corporativismo distorcido não apenas na Polícia Militar do ES
Exposição com fotos de Sebastião Salgado foi a escolhida para a abertura do Cais das Artes
Cais das Artes e a arquitetura de Paulo Mendes da Rocha: um legado para o ES
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 19/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados