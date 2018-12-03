Campeões e surpresas na seleção do Campeonato Brasileiro

Como de praxe, o Campeonato Brasileiro chegou ao fim e é a hora de refletir: quem foram os destaques entre os 20 times que disputaram a Série A? A editoria de Esportes do Jornal A Gazeta também entrou na onda e montou a própria seleção do Brasileirão 2018.

Dudu, craque do Palmeiras Crédito: Cesar Grecco/Palmeiras

O Palmeiras foi campeão antecipado e alguns jogadores se destacaram ao longo das 38 rodadas. A grande unanimidade foi o atacante Dudu, que entrou para a seleção da editoria de Esportes e também foi eleito o craque. O baixinho foi autor de sete gols no campeonato e foi decisivo na bela campanha do Verdão.

Além do camisa 7, outros campeões brasileiros também entraram para a seleção. É o caso do lateral direito Mayke, o meia Bruno Henrique e o técnico Felipão, que chegou em julho e deu mais consistência e confiança ao elenco.

O Flamengo, um dos grandes candidatos ao título e vice-líder, até tinha um ótimo time no papel. Na prática alguns jogadores deixaram a desejar em momentos decisivos. Com isso, apenas o jovem Lucas Paquetá ganhou um lugar nesta seleção. Em contrapartida, o AtléticoPR, que sequer entrou para o G-6, teve uma crescente nesta reta final, com destaque para o meia Raphael Veiga e o atacante Pablo.