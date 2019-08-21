Home
Caminho do Gol: veja como times capixabas balançam as redes na Copa ES

Na ferramente interativa, clique sobre os pontos para ter informações a respeito de cada gol marcado na Copa ES 2019

Sidney Magno

Editor-chefe do ge Espírito Santo

Filipe Souza

Editor de Esportes e colunista

Publicado em 21 de agosto de 2019 às 16:02

 - Atualizado há 6 anos

O Gazeta Esportes, em parceria com o G.Dados, o núcleo de Jornalismo de Dados da Rede Gazeta, desenvolveu o "Caminho do Gol", uma ferramenta interativa que faz o mapeamento de todos os gols da Copa Espírito Santo(Com colaboração de Vinícius Valfré.)

