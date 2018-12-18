Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Junho de 2019

Calendário da Copa América é definido e Brasil já sabe onde vai jogar

Há a possibilidade de o Brasil só atuar no Maracanã caso chegue à final

Publicado em 18 de Dezembro de 2018 às 17:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 dez 2018 às 17:12
O calendário oficial da Copa América foi divulgado nesta terça-feira (18), com a possibilidade de o Brasil só atuar no Maracanã caso chegue à final. A Seleção Brasileira jogou a Copa do Mundo de 2014 sob condição semelhante e acabou se despedindo da competição sem ir ao Rio de Janeiro.  
Comemoração da Seleção Brasileira contra a Sérvia Crédito: Fifa/Divulgação
Na fase de grupos, a equipe de Tite fará dois jogos em São Paulo e outro em Salvador. A abertura do torneio será no Morumbi, no dia 14 de junho, às 21h30. Em seguida, a seleção jogará na Arena Fonte Nova, no dia 18, no mesmo horário. Por fim, encerra a primeira etapa do torneio no dia 22, às 16h, na Arena Corinthians.
 > Confira o vai e vem do futebol brasileiro para 2019
 
Na etapa de mata-mata, caso avance em primeiro no seu grupo, o grupo brasileiro vai atuar em Porto Alegre, na Arena do Grêmio, em 27 de junho, às 21h30. Se passar às semifinais, retornará em 2 de julho, às 21h30, ao Mineirão, palco da fatídica derrota por 7 a 1 para a Alemanha, em Belo Horizonte. Caso vença na capital mineira, jogará, enfim, no Maracanã, em 7 de julho, às 17h. Neste chaveamento, a seleção passaria por todas cidades e estádios que sediarão a competição. 
No entanto, o trajeto poderá ser diferente caso o Brasil fique em segundo no seu grupo. Deste modo, atuaria já nas quartas-de-final no Rio, em 2 de julho, às 21h30. Eventuais disputas de semifinal e final não teriam alteração de local ou data para a Seleção Brasileira.  
Calendário da Copa América Crédito: Conmebol/Divulgação
Os adversários do Brasil na fase de grupos ainda não foram definidos -o sorteio acontecerá em 24 de janeiro, no Rio. Além do anfitrião, participarão da competição Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela, membros da Conmebol, além de Japão e Qatar, convidados. 
> Melhores atletas de 2018 serão conhecidos no Prêmio Brasil Olímpico
A atual campeã é a seleção chilena, que venceu a edição especial centenária, em 2016, nos Estados Unidos, e também a disputa do ano anterior, em seu país. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Data: 27/12/2019 - ES - Vitória - Fachada da sede do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Espírito Santo
Veja quem são as advogadas eleitas para concorrer a uma vaga de juíza no TRE-ES
Imagem de destaque
Urano em Gêmeos: cenário aponta mudanças rápidas e imprevisíveis até 2028
Pesquisadores analisam cágados em floresta nacional no Espírito Santo
Cágados em floresta no ES têm bactérias e antibióticos de uso hospitalar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados