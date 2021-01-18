Caio Lucas irá reforçar tratamento para jogar a Supercopa dos Emirados

Crédito: Caio Lucas era titular até se lesionar, agora busca recuperar o lugar no time e jogar a final (Divulgação/Al-Sharjah FC

Na próxima sexta-feira (22), o Al-Sharjah enfrenta na final da Supercopa dos Emirados Árabes o Al-Ahli e a vontade de todos os jogadores do clube em jogar a final só aumenta a cada dia que a decisão fica mais perto.

>Simule as próximas rodadas do Brasileirão e veja que será o campeãoNão é diferente com o brasileiro Caio Lucas, que pertence ao Benfica e está emprestado ao time árabe, e se lesionou em 25 de dezembro com uma lesão de grau 2, aumentando o período de recuperação necessário do jogador, entretanto, Caio já retornou aos treinos e deseja jogar a grande final, mesmo que ainda não esteja 100% fisicamente.

- Estou bem, me sentindo bem. Tem sido uma recuperação bem tranquila, já voltei a treinar. Sei que ainda não estou 100%, mas é um jogo importante pra gente, uma partida que a gente espera bastante, então se eu puder estar em campo, eu vou - comentou Caio sobre o seu retorno as atividades.A participação ou não do atacante brasileiro no jogo depende da liberação da equipe médica, pois apesar do período lesionado ter sido sem complicações e o retorno aos treinos nos últimos dias, o atleta pode ainda não ter condições de atuar até sexta-feira.

- Temos a oportunidade de conquistar um título, jogo contra um adversário difícil. Vou usar essa semana para buscar o meu melhor fisicamente e poder ajudar meus companheiros - disse o atacante.Perto de completar um mês longe dos gramados, Caio não quer que a lesão o impeça de jogar pelo menos alguns minutos, porém como o próprio disse, a primeira meta é ajudar os companheiros e depois pensar em tempo de jogo.