Caio Henrique tem duelo 'Olímpico' pelo Monaco contra o Lyon

Após estrear na última rodada com a camisa do Monaco, Caio Henrique tem importante desafio neste domingo pelo Campeonato Francês. A equipe do lateral-esquerdo visita o Lyon, de Lucas Paquetá e Bruno Guimarães, que ao lado de Caio, também foram convocados na última sexta-feira pelo técnico André Jardine para Seleção Brasileira Sub-23.

- Vai ser um jogo muito difícil e complicado, principalmente por se tratar do Lyon e por atuarmos fora de casa, mas fizemos uma boa semana de treinamentos e estamos preparados. Fiquei muito feliz com a oportunidade de ser mais uma vez convocado para a Seleção Brasileira. Lucas Paquetá e Bruno Guimarães são dois jogadores de muita qualidade e isso só comprova o quanto ainda é forte o nosso futebol brasileiro. Vamos estar juntos com a Seleção em novembro, mas hoje cada um defenderá o seu lado e espero poder ajudar o Monaco a sair com um bom resultado - disse Caio Henrique.