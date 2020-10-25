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Caio Henrique tem duelo 'Olímpico' pelo Monaco contra o Lyon

Convocado para Seleção Brasileira Sub-23, lateral enfrenta Lucas Paquetá e Bruno Guimarães pelo Campeonato Francês neste domingo
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LanceNet

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Publicado em 

25 out 2020 às 12:03

Publicado em 25 de Outubro de 2020 às 12:03

Crédito: Caio Henrique já fez seu primeiro jogo no Monaco (Divulgação
Após estrear na última rodada com a camisa do Monaco, Caio Henrique tem importante desafio neste domingo pelo Campeonato Francês. A equipe do lateral-esquerdo visita o Lyon, de Lucas Paquetá e Bruno Guimarães, que ao lado de Caio, também foram convocados na última sexta-feira pelo técnico André Jardine para Seleção Brasileira Sub-23.
- Vai ser um jogo muito difícil e complicado, principalmente por se tratar do Lyon e por atuarmos fora de casa, mas fizemos uma boa semana de treinamentos e estamos preparados. Fiquei muito feliz com a oportunidade de ser mais uma vez convocado para a Seleção Brasileira. Lucas Paquetá e Bruno Guimarães são dois jogadores de muita qualidade e isso só comprova o quanto ainda é forte o nosso futebol brasileiro. Vamos estar juntos com a Seleção em novembro, mas hoje cada um defenderá o seu lado e espero poder ajudar o Monaco a sair com um bom resultado - disse Caio Henrique.
O jogo acontece no estádio Parc Olympique Lyonnais e está marcado para às 17h (horário de Brasília). Aos 23 anos, Caio Henrique foi comprado pelo Monaco junto ao Atlético de Madrid e assinou por cinco anos com o clube francês.

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