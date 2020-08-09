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futebol

Cacá tem outra jornada 'salvadora' e ajuda o Cruzeiro na estreia da Série B

O jovem zagueiro tirou a pressão do time com o gol marcado, abrindo caminho para a primeira vitória da Raposa na Série B...
LanceNet

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Publicado em 

09 ago 2020 às 07:20

Publicado em 09 de Agosto de 2020 às 07:20

Crédito: Caca abriu o placar para a Raposa no duelo contra o Botafogo-SP, que saiu de campo com os três pontos-(Bruno Haddad/Cruzeiro
O zagueiro Cacá, de 21 anos, teve mais uma jornada de grande ajuda para o Cruzeiro. Além da firmeza habitual na defesa, o defensor marcou um dos gols que abriu caminho para a estreia vitoriosa da Raposa sobre o Botafogo-SP, 2 a 1, pela primeira rodada do Brasileiro da Série B. Cacá já havia marcado na vitória sobre a URT, na volta do Campeonato Mineiro. Seu gol na ocasião também ajudou a construir o triunfo celeste, de 3 a 0. Agora, com o início da segunda divisão, o Cruzeiro precisará que seu jovem elenco amadureça ainda mais rápido para conseguir se estabelecer entre os postulantes ao acesso para 2021. E, Cacá vem sendo um desses frutos da base celeste que vem mantendo boas atuações. Ele comentou o seu gol e a importância de iniciar a inédita participação na Série B com os três pontos. -Foi um gol muito importante. Foi o gol para equipe ficar mais concentrada. Infelizmente sofremos o gol , mas conseguimos marcar o segundo para vencer. Foram os primeiros três pontos e agora vamos focar ainda mais para conseguir os três pontos no próximo jogo-disse o zagueiro, que estará de volta a campo na terça-feira, 11 de agosto, contra o Guarani, fora de casa, para a segunda rodada da segunda divisão.

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