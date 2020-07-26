Cacá elogia postura do Cruzeiro e mira definição da vaga às semifinais diante da Caldense

Cacá, zagueiro do Cruzeiro, tem demonstrado personalidade em assumir a posição de titular na Raposa. O jovem de 21 anos fez um bom jogo contra a URT, anotando o gol que abriu o placar de 3 a 0 nesta manhã de domingo, no Mineirão. Ao comentar sobre a partida, o defensor elogiou a postura do time e já mira a decisão da equipe azul, quarta-feira, 29 de julho, às 21h30, contra a Caldense, em Poços de Caldas, para tentar se classificar às semifinais do Estadual.

-- Jogo foi um bom jogo, time está de parabéns. Treinamos muito nessa temporada, chegamos e conquistamos os três pontos. Graças a Deus, conseguimos. Foi muito difícil, jogo às 11h, estava muito quente. Time está de parabéns pelo que fez. Pensar no próximo jogo, jogo difícil e pensar na vitória-disse. O Cruzeiro terá de vencer a Veterana para ficar com a quarta vaga no G4 e passar à fase de mata-mata. Um empate poderá servir à Raposa caso a Caldense chegue ao final da rodada sem pontuar, reduzindo o seu saldo de gols, que hoje é superior ao do time celeste.