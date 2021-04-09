Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Cacá cobra quase R$ 600 mil do Cruzeiro na Justiça do Trabalho

O jogador alega que o clube não cumpriu acordos financeiros com ele após sua negociação para o futebol japonês...

Publicado em 09 de Abril de 2021 às 18:13

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 abr 2021 às 18:13
Crédito: Cacá havia dito em uma rede social que acionaria o Cruzeiro se não houvesse um acerto com ele-(Vinnciius Silva/Cruzeiro
Após fazer uma postagem em sua conta no Instagram contando um atraso e não cumprimento de acordos financeiros por parte do Cruzeiro, o zagueiro Cacá acionou o clube celeste na Justiça do Trabalho. O jogador cobra parte dos salários atrasados e verbas rescisórias. A causa gira em torno de R$ 594.347,69. O zagueiro, que foi negociado pelo Cruzeiro com o futebol Japonês, alegou que a Raposa não acertou os salários de dezembro de 2020, janeiro de 2021, não depositou o FGTS que tem direito, além da rescisão com o clube. Cacá também pede indenização sobre os valores cobrados. O Cruzeiro nega o problema e diz ter feito um acerto com Cacá,pagando R$ 251.443,04 para o jogador, que contra argumentou dizendo que esse valor se refere a salários anteriores. Confira abaixo o que Cacá cobra da Raposa. -Verbas Rescisórias no valor líquido de R$ 58.184,71 (cinquenta e oito mil, cento e oitenta e quatro reais e setenta e um centavos), conforme discriminado no Termo de Rescisão Contratual;
-Salário do mês de dezembro de 2020, no valor líquido de R$ 88.622,00 (oitenta e oito mil, seiscentos e vinte e dois reais);
-Salário do mês de janeiro de 2021, no valor líquido de R$ 79.503,00 (setenta e nove mil, quinhentos e três reais);
-Pagamento da Multa prevista no art. 477, § 6º, alínea “a”, e § 8º, da CLT, no valor de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais);
-Pagamento da Multa prevista no art. 467 da CLT, em caso de não pagamento das verbas incontroversas na primeira assentada, no valor R$ 125.721,52 (cento e vinte e cinco mil, setecentos e vinte e um reais e cinquenta e dois centavos); Infelizmente, fiz um acordo com os dirigentes do Cruzeiro. Na primeira parcela do pagamento da minha venda ao Japão, eles me pagariam o que havia sido acordado. Assinamos o acordo no dia 24/02, a parcela foi paga (pelo Tokushima) no dia 16/03, há 20 dias aproximadamente, e não houve o pagamento (a mim) -disse Cacá em sua publicação no Instagram. O jogador eo clube terão uma audiência no dia 27 de abril.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cruzeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A dificuldade de contratar mão de obra especializada é um dos principais entraves para o mercado imobiliário
Mercado imobiliário do ES foca em produtividade para vencer gargalo de mão de obra
Imagem de destaque
8 motivos para incluir o milho na alimentação
Caso chamou a atenção de moradores, na noite da última quinta-feira (23)
Motorista de app é sequestrado na Serra e suspeito morre após perseguição

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados