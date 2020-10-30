Bustamante chega ao Brasil e celebra acordo com o Náutico: 'Um grande passo na carreira'

Crédito: Rodrigo Mineiro/RM1/BSB Sports

Recém-chegado ao Brasil, o volante boliviano Antonio Bustamante já desperta grande expectativa da torcida do Náutico. Anunciado oficialmente pelo clube na última quinta-feira, o novo reforço estrangeiro do Timbu explicou os motivos que o fizeram aceitar a proposta da equipe pernambucana.'Atuar no futebol brasileiro é um grande passo na carreira de qualquer jogador. Fiquei muito feliz quando soube da proposta pelos meus agentes e torci pelo acerto. Sei que venho para um grande clube, com muita história e uma torcida apaixonada. Espero que tudo saia da melhor maneira o possível e que eu possa dar o meu melhor dentro de campo pelo Náutico', afirmou Bustamante.

Embora tenha nascido nos Estados Unidos, onde iniciou a carreira e chegou a ser contratado pelo DC United, time da primeira divisão norte-americana, o meio-campista de 23 anos possui dupla cidadania e defende a seleção boliviana, tendo, inclusive, atuado em cinco oportunidades neste ano pelo país sul-americano, sendo três jogos pelo Pré-Olímpico da Conmebol e dois pelas Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar, contra Brasil e Argentina.

Com bagagem internacional no currículo, o jogador, que chega para preencher a lacuna na vaga de segundo volante no elenco alvirrubro, revelou estar empolgado com a chance de disputar a Série B do Brasileiro e aproveitou para se apresentar aos torcedores do Timbu.