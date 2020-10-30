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Bustamante chega ao Brasil e celebra acordo com o Náutico: 'Um grande passo na carreira'

Volante da seleção boliviana aproveitou para se apresentar aos torcedores do Timbu...

Publicado em 30 de Outubro de 2020 às 17:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 out 2020 às 17:05
Crédito: Rodrigo Mineiro/RM1/BSB Sports
Recém-chegado ao Brasil, o volante boliviano Antonio Bustamante já desperta grande expectativa da torcida do Náutico. Anunciado oficialmente pelo clube na última quinta-feira, o novo reforço estrangeiro do Timbu explicou os motivos que o fizeram aceitar a proposta da equipe pernambucana.'Atuar no futebol brasileiro é um grande passo na carreira de qualquer jogador. Fiquei muito feliz quando soube da proposta pelos meus agentes e torci pelo acerto. Sei que venho para um grande clube, com muita história e uma torcida apaixonada. Espero que tudo saia da melhor maneira o possível e que eu possa dar o meu melhor dentro de campo pelo Náutico', afirmou Bustamante.
Embora tenha nascido nos Estados Unidos, onde iniciou a carreira e chegou a ser contratado pelo DC United, time da primeira divisão norte-americana, o meio-campista de 23 anos possui dupla cidadania e defende a seleção boliviana, tendo, inclusive, atuado em cinco oportunidades neste ano pelo país sul-americano, sendo três jogos pelo Pré-Olímpico da Conmebol e dois pelas Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar, contra Brasil e Argentina.
Com bagagem internacional no currículo, o jogador, que chega para preencher a lacuna na vaga de segundo volante no elenco alvirrubro, revelou estar empolgado com a chance de disputar a Série B do Brasileiro e aproveitou para se apresentar aos torcedores do Timbu.
'Estou muito motivado. O campeonato é de altíssimo nível, então espero evoluir cada vez mais e aprender bastante aqui. Os torcedores e a comissão técnica podem ter certeza que vou dar o meu melhor. Dentro de campo procuro sempre me entregar ao máximo. Gosto de estar sempre com a bola, tentar passes mais longos e criar chances para meus companheiros. Sei que posso ajudar o Náutico a alcançar seus objetivos e, quem sabe, subir para a primeira divisão', disse o volante.

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