Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Bruno Lazaroni continuará no Botafogo como auxiliar técnico

Apesar de desligado como treinador, filho de Sebastião Lazaroni permanecerá na comissão do Alvinegro, mas retornando à antiga função...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 out 2020 às 14:44

Publicado em 28 de Outubro de 2020 às 14:44

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Bruno Lazaroni não ficará longe do Botafogo. Apesar de ter sido demitido como treinador no começo da tarde desta quarta-feira, o filho de Sebastião Lazaroni permanecerá no clube como auxiliar técnico, função que ocupava antes de assumir o principal posto fora das quatro linhas.
A diretoria do Botafogo, ao se reunir para debater o futuro do Botafogo nesta manhã, deixou em aberto esta possibilidade. Após ser informado sobre a demissão, Bruno avisou à cúpula alvinegra que continuaria no dia a dia do Alvinegro, mesmo sendo "rebaixado" para outro cargo.
Desta forma, o Botafogo, agora, tem dois auxiliares permanentes: o próprio Bruno Lazaroni e Lúcio Flávio. O ex-meio-campista foi contratado na última semana vindo do Paraná. Os dois dividirão as responsabilidades ao lado do futuro comandante.
No jogo contra o Ceará, no próximo sábado, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Botafogo será comandado por Flávio Tênius, preparador de goleiros, tendo Lúcio Flávio como auxiliar direto.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados