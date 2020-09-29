Bruno Henrique, Isla, Filipe Luís... A lista de relacionados do Flamengo para o jogo contra o Del Valle

Com o "reforço" dos sete atletas que foram diagnosticados com a Covid-19 no Equador, há cerca de 10 dias, o Flamengo divulgou os relacionados para o jogo contra o Independiente Del Valle nesta quarta-feira, às 21h30, no Maracanã. A lista de 22 nomes conta com os recuperados Bruno Henrique, Isla, Filipe Luís & Cia, além da presença do Gabigol, livre de dores musculares na coxa direita.

Os desfalques, contudo, ainda são muitos: nove infectados por Covid-19 e três por lesão - confira a lista abaixo, em texto, e os relacionados na foto. A posição mais carente é a zaga, que só tem os jovens Gabriel Noga e Natan. São três goleiros, quatro laterais, quatro meio-campistas e nove atacantes ao todo. A escalação do Flamengo passa pelas condições de Diego, Filipe Luís, Isla, Matheuzinho, Noga, Michael, Vitinho e Bruno Henrique, que ficaram afastados das atividades nos últimos dias, além de Gabriel Barbosa, baixa nos últimos jogos por conta das dores musculares na coxa direita. Um provável time tem: