Bruno Fernandes discute classificação para as semifinais da Europa League: 'Sabemos o que temos que fazer'

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Bruno Fernandes, meio-campista do Manchester United, discutiu a classificação da equipe inglesa nesta quinta-feira contra o Granada. Além disso, o jogador português falou sobre o adversário dos Red Devils na semifinal da Europa League, a Roma.

Veja o mata-mata da Europa League- Foi um bom jogo. Os jogos da Europa League são sempre difíceis, o nome do adversário não é importante. O Granada tem qualidade mas controlámos o jogo, tivemos muita bola. Agora temos de ganhar a meia-final. Antes disso, o nosso foco está no campeonato - disse Bruno Fernandes.

O meio campista do Manchester United ainda discutiu o confronto contra a Roma, que ocorrerá pela semifinal da Europa League.

- Todas as equipas podem criar problemas. A Roma tem uma boa organização defensiva e pode criar-nos dificuldades do ponto de vista ofensivo. Alguns dos jogadores deles jogaram em Inglaterra. Sabemos o que temos de fazer. Se fizermos o que nos compete, temos as nossas possibilidades de vencer - falou o jogador.