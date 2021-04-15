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Bruno Fernandes discute classificação para as semifinais da Europa League: 'Sabemos o que temos que fazer'

Meio-campista português do Manchester United discutiu a classificação sobre o Granada e o confronto das semifinais contra a Roma...

Publicado em 15 de Abril de 2021 às 18:49

LanceNet

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Publicado em 

15 abr 2021 às 18:49
Crédito: PETER POWELL / POOL / AFP
Bruno Fernandes, meio-campista do Manchester United, discutiu a classificação da equipe inglesa nesta quinta-feira contra o Granada. Além disso, o jogador português falou sobre o adversário dos Red Devils na semifinal da Europa League, a Roma.
Veja o mata-mata da Europa League- Foi um bom jogo. Os jogos da Europa League são sempre difíceis, o nome do adversário não é importante. O Granada tem qualidade mas controlámos o jogo, tivemos muita bola. Agora temos de ganhar a meia-final. Antes disso, o nosso foco está no campeonato - disse Bruno Fernandes.
O meio campista do Manchester United ainda discutiu o confronto contra a Roma, que ocorrerá pela semifinal da Europa League.
- Todas as equipas podem criar problemas. A Roma tem uma boa organização defensiva e pode criar-nos dificuldades do ponto de vista ofensivo. Alguns dos jogadores deles jogaram em Inglaterra. Sabemos o que temos de fazer. Se fizermos o que nos compete, temos as nossas possibilidades de vencer - falou o jogador.
O Manchester United enfrenta o Burnley às 12h (de Brasília) deste domingo.

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