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futebol

Breno Lopes lamenta chances perdidas do Palmeiras e empate contra Grêmio

Atacante declarou que o Verdão não vai desistir da briga do título do Brasileirão e diz que chances perdidas no primeiro tempo contra o Grêmio foram determinantes no resultado
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LanceNet

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Publicado em 

16 jan 2021 às 09:20

Publicado em 16 de Janeiro de 2021 às 09:20

Crédito: Cesar Greco
O atacante Breno Lopes reconheceu que o Palmeiras jogou bem contra o Grêmio no empate por 1 a 1 desta sexta-feira (15), porém lamentou a grande quantidade de oportunidades claras desperdiçadas no primeiro tempo:
>> Confira a classificação atualizada do Brasileirão e faça sua simulação>> Quem são os fregueses na era dos pontos corridos do Brasileirão? Confira!
– A gente teve um volume grande no primeiro tempo, mas não soubemos aproveitar as oportunidades. Eu mesmo tive e não consegui fazer. Infelizmente a gente tomou o empate e saiu com o gosto amargo – lamentou o jogador.O camisa 39 também respondeu se a equipe comandada por Abel Ferreira vai “jogar a toalha” da briga pelo título do Brasileirão após se distanciar dos primeiros colocados da competição:
– A gente entra em todas as competições querendo vencer, e no Brasileiro não é diferente. Tem muitas rodadas ainda. A gente estava bem, mas faltou matar o jogo – finalizou.
O Verdão volta a campo na próxima segunda-feira (18), também no Allianz Parque, para enfrentar seu rival Corinthians, em rodada atrasada do Campeonato Brasileiro de 2020.

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