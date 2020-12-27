Brenner comenta escolha de Diniz e valoriza vontade: 'Nos sobressaímos'

Crédito: Divulgação/São Paulo

O São Paulo venceu o Fluminense por 2 a 1, no Maracanã, com dois gols do atacante Brenner, artilheiro da equipe na temporada com 22 gols. Segundo ele, a equipe venceu neste sábado por conta, principalmente, da vontade do Tricolor.

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O camisa 30 tratou de analisar a escalação do São Paulo, que colocou os titulares mesmo com a volta das semifinais da Copa do Brasil na próxima quarta-feira (30), às 21h30, diante do Grêmio.

VEJA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO- Hoje não foi uma das melhores partidas, mas nos sobressaímos na vontade. Se o Diniz mudasse para reservas não faria diferença porque o grupo é qualificado, mas ele optou pelos titulares - afirmou em entrevista ao 'SporTV'.