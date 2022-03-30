Brasileiro fala do impacto da saída de Cristiano Ronaldo da Juventus

Danilo, lateral da Juventus e da Seleção Brasileira, atuou ao lado de Cristiano Ronaldo no clube italiano por duas temporadas. Em entrevista à ‘ESPN’, o brasileiro comentou sobre as dificuldades enfrentadas pela equipe após a saída do craque português para o Manchester United, em agosto de 2021.> Ídolo do Manchester United relembra período com Cristiano Ronaldo: 'Era bom, mas chato para c******'

- É natural que haja um impacto nos jogadores quando alguém com a qualidade de Cristiano Ronaldo sai. Mais ainda pela forma como saiu, com as coisas bem incertas até o último dia. Ele era uma referência em campo, seja psicologicamente ou de liderança, então tivemos que nos unir, nos fechar, criar forças, dividir os gols… ações que eram de Cristiano - revelou o lateral.

Em três anos na Juventus, Cristiano Ronaldo conquistou números expressivos. Em 134 jogos, marcou 101 gols e deu 22 assistências. Além disso, foi campeão duas vezes do Campeonato Italiano, duas vezes da Supercopa da Itália e uma vez da Copa da Itália.