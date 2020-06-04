Brasileiro comenta sobre volta do futebol na Albânia

A retomada do futebol na primeira divisão da Albânia aconteceu na última quarta-feira (03). O atacante brasileiro Teco, que acumula passagem por clubes do nordeste, sendo o último clube o Treze da Paraíba, entrou em campo pelo seu clube, o KF Laçi, quarto colocado da principal divisão do futebol albanês.
O brasileiro falou sobre as medidas tomadas pelo clube na volta do futebol. - Foram tomadas todas as providências necessárias para a volta do futebol no país. O clube tem nos dado total suporte em todas as áreas. Todos os protocolos que estão sendo visto nas outras ligas europeias, estão sendo feitas aqui na Albânia, não fica nada atrás das principais ligas - disse o atacante.
O atacante chegou ao KF Laçi no ano passado e tem sido destaque na equipe. Em 5 jogos com a camisa do Laçi pelo campeonato local, Teco anotou 4 gols. O jogador também disputou dois jogos pelos playoffs da Europa League. Ele falou também sobre a sensação de jogar sem torcida.
- O jogo em si foi muito diferente. Estamos acostumados a jogar com a torcida do lado, seja contra ou a favor, isso interfere muito dentro do jogo. Foi uma sensação muita estranha olhar para as arquibancadas e ver elas vazias. Mas, temos que saber que isso é necessário para que no futuro próximo, se Deus quiser tudo possa voltar ao normal - concluiu.E MAIS:Ben Olsen, do DC United, fala sobre morte de George Floyd: 'As coisas têm que mudar'Monchengladbach visita Freiburg e busca se manter no G-4 do AlemãoCampeonato Mexicano estuda mudar regras a partir do próximo anoRoma é primeira opção de Pedro após deixar Chelsea no fim da temporadaInglaterra permite clubes a realizarem cinco substituiçõesPSV afasta Dumfries por ida a protesto antirracista na Holanda E MAIS: