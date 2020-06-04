Brasileiro comenta sobre volta do futebol na Albânia

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A retomada do futebol na primeira divisão da Albânia aconteceu na última quarta-feira (03). O atacante brasileiro Teco, que acumula passagem por clubes do nordeste, sendo o último clube o Treze da Paraíba, entrou em campo pelo seu clube, o KF Laçi, quarto colocado da principal divisão do futebol albanês.

O brasileiro falou sobre as medidas tomadas pelo clube na volta do futebol. - Foram tomadas todas as providências necessárias para a volta do futebol no país. O clube tem nos dado total suporte em todas as áreas. Todos os protocolos que estão sendo visto nas outras ligas europeias, estão sendo feitas aqui na Albânia, não fica nada atrás das principais ligas - disse o atacante.

O atacante chegou ao KF Laçi no ano passado e tem sido destaque na equipe. Em 5 jogos com a camisa do Laçi pelo campeonato local, Teco anotou 4 gols. O jogador também disputou dois jogos pelos playoffs da Europa League. Ele falou também sobre a sensação de jogar sem torcida.