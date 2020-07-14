Brasileiro comenta expectativa pela próxima temporada em Portugal

Crédito: Divulgação/Oliveirense

O zagueiro de 24 anos, revelado pelo Londrina, que vai para seu quinto ano no futebol luso, defendeu o Farense no começo da temporada passada e com a Segunda Liga (segunda divisão portuguesa) em curso e com seu trabalho pouco utilizado, chegou em Oliveira do Azeméis.

A equipe que ele anteriormente defendia, ao fim do campeonato, conquistou o acesso à primeira divisão. Kadri, no entanto, se manterá na Segunda Liga e avalia o grau de dificuldade do torneio.

- A Segunda Liga é um campeonato muito difícil. Espero que possamos brigar no topo da tabela, com trabalho conseguiremos colocar a Oliveirense no lugar da tabela que a instituição merece - disse o atleta.

Sobre as expectativas a próxima época, Pedro divide em duas partes, a coletiva e individual.