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futebol

Brasileiro comenta expectativa pela próxima temporada em Portugal

Pedro Kadri, da UD Oliveirense, disputará sua segunda temporada com a camisa do clube em 2020/21 na segunda divisão do país. Zagueiro de 24 anos foi revelado pelo Londrina-PR...
LanceNet

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Publicado em 

13 jul 2020 às 22:17

Publicado em 13 de Julho de 2020 às 22:17

Crédito: Divulgação/Oliveirense
O zagueiro de 24 anos, revelado pelo Londrina, que vai para seu quinto ano no futebol luso, defendeu o Farense no começo da temporada passada e com a Segunda Liga (segunda divisão portuguesa) em curso e com seu trabalho pouco utilizado, chegou em Oliveira do Azeméis.
A equipe que ele anteriormente defendia, ao fim do campeonato, conquistou o acesso à primeira divisão. Kadri, no entanto, se manterá na Segunda Liga e avalia o grau de dificuldade do torneio.
- A Segunda Liga é um campeonato muito difícil. Espero que possamos brigar no topo da tabela, com trabalho conseguiremos colocar a Oliveirense no lugar da tabela que a instituição merece - disse o atleta.
Sobre as expectativas a próxima época, Pedro divide em duas partes, a coletiva e individual.
- A expectativa é termos uma boa equipe coletivamente, se o coletivo vai bem, o individual também. Primeiro devemos pensar no coletivo. O lado individual é o trabalho no dia a dia - concluiu.

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