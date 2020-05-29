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futebol

Brasileiro celebra retorno do futebol na República Tcheca com vitória

Ewerton, meia que atua no Pardubice, comemorou o triunfo conquistado na última terça-feira e a manutenção da liderança da Segunda Divisão do futebol do país europeu
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LanceNet

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Publicado em 

28 mai 2020 às 22:58

Publicado em 28 de Maio de 2020 às 22:58

Crédito: Divulgação
O futebol na Europa parece que, aos poucos, vai tentando voltar a sua rotina. Nesta semana foi a vez da República Tcheca ter seus campeonatos nacionais retomados. Na última terça-feira, o FK Pardubice, que tem no seu elenco o brasileiro Ewerton, derrotou o SK Prostějov por 1 a 0 em jogo válido pela 18ª rodada da Segunda Divisão Local.
O meia brasileiro comentou a sensação de alívio por ver que o futebol no país retornou após dois meses de isolamento doméstico e três sem jogos.
- Foi complicado no começo porque tivemos um tempo longo de pré-temporada e, quando começou o campeonato, nós tivemos só um jogo e na semana seguinte já parou tudo aqui. No princípio seriam só duas semanas de pausa, mas as coisas foram piorando e nós ficamos dois meses sem treino e quase três sem jogar - afirmou Ewerton.
Ainda sobre isso, o meio-campista comentou a importância de conseguir a vitória nesse retorno, uma vez que o Pardubice lidera a competição.
- Agora está todo mundo feliz pelo retorno e empolgado, até porque nós somos líderes e queremos aumentar a diferença de pontos para os clubes que estão atrás de nós. Então estamos focados pra continuar nesse ritmo - concluiu.
Com a vitória conquistada na última terça-feira, o Pardubice lidera a competição com 41 pontos, cinco a mais que o Vysocina Jihlava. Neste domingo a equipe volta a campo para enfrentar o Usti nad Labem. A partida será disputada às 12h (de Brasília).E MAIS:Empresário de Hakimi fala sobre futuro do lateral marroquinoMLS autoriza clubes a retornarem aos treinamentos presenciaisCOVID-19: Italiano e Inglês com data de retorno, e estado do Rio ultrapassa China em número de mortosAos 37 anos, ídolo do Zenit anuncia aposentadoria no futebolApós terceira derrota seguida, volante do Schalke fala da má faseClubes franceses podem retomar treinos a partir da próxima semana E MAIS:

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