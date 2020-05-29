Brasileiro celebra retorno do futebol na República Tcheca com vitória

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O futebol na Europa parece que, aos poucos, vai tentando voltar a sua rotina. Nesta semana foi a vez da República Tcheca ter seus campeonatos nacionais retomados. Na última terça-feira, o FK Pardubice, que tem no seu elenco o brasileiro Ewerton, derrotou o SK Prostějov por 1 a 0 em jogo válido pela 18ª rodada da Segunda Divisão Local.

O meia brasileiro comentou a sensação de alívio por ver que o futebol no país retornou após dois meses de isolamento doméstico e três sem jogos.

- Foi complicado no começo porque tivemos um tempo longo de pré-temporada e, quando começou o campeonato, nós tivemos só um jogo e na semana seguinte já parou tudo aqui. No princípio seriam só duas semanas de pausa, mas as coisas foram piorando e nós ficamos dois meses sem treino e quase três sem jogar - afirmou Ewerton.

Ainda sobre isso, o meio-campista comentou a importância de conseguir a vitória nesse retorno, uma vez que o Pardubice lidera a competição.

- Agora está todo mundo feliz pelo retorno e empolgado, até porque nós somos líderes e queremos aumentar a diferença de pontos para os clubes que estão atrás de nós. Então estamos focados pra continuar nesse ritmo - concluiu.