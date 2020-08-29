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futebol

Brasileiro acredita em Santiago Wanderers forte no retorno do Campeonato Chileno

Nascido em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, atacante Willian Gama, de 19 anos, está relacionado para o jogo do time contra o Colo Colo, em Santiago, neste sábado...

Publicado em 28 de Agosto de 2020 às 23:18

LanceNet

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Publicado em 

28 ago 2020 às 23:18
Crédito: Divulgação/Santiago Wanderers
O brasileiro Willian Gama, de 19 anos, uma das grandes promessas do Santiago Wanderers, está relacionado para a partida deste sábado, contra o Colo Colo, às 14h30 (de Brasília), no Estádio Monumental David Arellano, na rodada de retomada do Campeonato Chileno. Natural de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, o atacante falou do retorno ao futebol e do significado que isso tem para ele, em um ano tão difícil, em que as atividades estiveram paralisadas devido à pandemia do novo coronavírus
- Particularmente eu estou muito emocionado por poder voltar a jogar. É um sentimento e um momento especial para mim. É como se fosse a primeira vez em que eu fui relacionado para um jogo de futebol. Passamos meses difíceis, sem poder sair de casa, sem poder treinar, sem jogar. Foram tempos de muito cansaço mental, mas que tive muito apoio da minha família. Foi difícil, mas era um esforço coletivo necessário para o bem da saúde de todos - disse o jogador.
Naturalizado chileno, o brasileiro, que chegou ao Chile com sua família aos 10 anos, acredita que o time do Wanderers está bem preparado para dar uma arrancada no campeonato e deixar a zona de rebaixamento.
- Nosso time está forte, unido e confiante para essa volta. Queremos muito dar a volta por cima e reagir dentro do torneio. Estamos em uma situação difícil, mas estamos trabalhando muito para revertermos essa situação. Vamos provar nosso valor - avalia ele.
Fã do português Cristiano Ronaldo e do brasileiro Neymar, Willian é tido como uma das boas revelações das divisões de base do Chile, acumulando, inclusive, convocações para seleções de categorias inferiores do país.

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