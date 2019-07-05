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Campeonato

Brasil se candidata para sediar mundial de futebol sub-20 de 2021

Também estão concorrendo a Indonésia, o Peru e duas candidaturas conjuntas: Myanmar/Tailândia e Bahrain/Arábia Saudita/Emirados Árabes

Publicado em 

05 jul 2019 às 18:58

Publicado em 05 de Julho de 2019 às 18:58

Torcida vibrou muito com o gol brasileiro no Parque Madureira, zona norte do Rio Crédito: Vladimir Platonow/Agência Brasil
O Brasil entrou na disputa para sediar a próxima Copa do Mundo masculina sub-20 da Federação Internacional de Futebol (Fifa), em 2021. Também estão concorrendo a Indonésia, o Peru e duas candidaturas conjuntas: Myanmar/Tailândia e Bahrain/Arábia Saudita/Emirados Árabes.
As propostas de candidatura devem ser entregues até o dia 30 de agosto. O anúncio do vencedor será feito no próximo encontro do Conselho da Fifa, em Xangai, na China, nos dias 23 e 24 de outubro.
O Brasil, que sediou a Copa do Mundo masculina principal em 2014 e está sediando a Copa América masculina deste ano, também será sede da Copa do Mundo masculina sub-17 deste ano, que acontece entre os dias 26 de outubro e 17 de novembro.
> Capixabas são convocados para amistosos da seleção brasileira sub-17
O país também se candidatou para sediar a próxima Copa do Mundo feminina, que acontece em 2023.

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