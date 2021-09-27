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Brasil é cotado para receber jogos de pré-temporada da Premier League

Donos dos clubes ingleses buscam expandir as marcas de suas equipes e promoção de jogos no Brasil não é descartada, embora existam outros mercados concorrentes...
LanceNet

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Publicado em 

27 set 2021 às 10:08

Publicado em 27 de Setembro de 2021 às 10:08

Crédito: Torneio de pré-temporada está sendo cogitado por clubes da Premier League (BEN STANSALL / AFP
O Brasil está cotado para receber jogos de pré-temporada de clubes da Premier League, segundo o "The Athletic". Os donos das equipes inglesas se reuníram em Londres, na última semana, com o objetivo de expandir a marca de suas entidades e angariar novos fãs.Uma das possibilidades cogitadas é a realização de um torneio entre os clubes ingleses e a América é tratada como o possível primeiro continente a receber esse evento. No entanto, há a possibilidade de que a competição seja realizada nos Estados Unidos, uma vez que a terra do Tio Sam também é vista como um grande mercado a ser explorado.
> Veja a tabela da Premier League
Também entrou em pauta a possibilidade da realização de jogos oficiais da Premier League em outros países. Além de Brasil e Estados Unidos, China, Índia e Indonésia também foram comentados no encontro. No entanto, esta possibilidade foi descartada.
Há discussões sobre a questão dos clubes estarem priorizando o dinheiro em detrimento dos torcedores quando o assunto é a realização de partidas entre clubes da Premier League fora do Reino Unido. Mas o futebol é um negócio em expansão e a discussão deve voltar a ser debatida no futuro.

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