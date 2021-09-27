Brasil é cotado para receber jogos de pré-temporada da Premier League

O Brasil está cotado para receber jogos de pré-temporada de clubes da Premier League, segundo o "The Athletic". Os donos das equipes inglesas se reuníram em Londres, na última semana, com o objetivo de expandir a marca de suas entidades e angariar novos fãs.Uma das possibilidades cogitadas é a realização de um torneio entre os clubes ingleses e a América é tratada como o possível primeiro continente a receber esse evento. No entanto, há a possibilidade de que a competição seja realizada nos Estados Unidos, uma vez que a terra do Tio Sam também é vista como um grande mercado a ser explorado.