Brasil de Pelotas vence Botafogo-SP fora de casa e sobe na classificação

Em pleno estádio Santa Cruz, Brasil de Pelotas derrotou o Botafogo-SP por 1 a 0, em jogo válido pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Com o resultado, o Pantera ficou com 8 pontos e está em 16º lugar. Com a vitória, o Xavante agora soma 13 pontos e subiu para 11ª colocação.Na próxima rodada, Botafogo-SP recebe o CRB, no estádio Santa Cruz, dia 25 de setembro. Já o Brasil de Pelotas enfrenta o Paraná, no Bento Freitas, dia 26 de setembro.
A partida
O confronto entre Botafogo-SP e Brasil de Pelotas começou bastante movimentado.
O Pantera quase inaugurou o marcador logo aos 4 minutos. Em jogada em velocidade, Ronald recebeu o passe, invadiu a área e chutou encobrindo o goleiro. A bola bateu na trave e não entrou.
O Xavante não demorou a responder. Aos 11 minutos, Matheus Oliveira levantou a bola na área, ela bateu no gramado e quase surpreendeu o goleiro Darley, que fez uma ótima defesa.
Parece que Matheus Oliveira gostou de surpreender e outra vez quase conseguiu, aos 24 minutos. Da entrada da área, ele chutou forte, o goleiro Darley, rebateu e quase tomou o gol no rebote.
No minuto seguinte, Ronald saiu no contra-ataque e passou para Rafinha. O atacante finalizou, mas a bola passou perto e não entrou.
Aos 30, outra chance clara do Botafogo-SP. Ronald acertou excelente cruzamento, Wellington Tanque subiu mais que todo mundo e cabeceou, mas a bola foi para fora.
O Pantera voltou em ritmo mais baixo no segundo tempo. O Brasil de Pelotas logo percebeu e passou a fazer uma grande pressão nos donos da casa em busca do primeiro gol.
A pressão deu certo e o gol saiu. Aos 27 minutos, Matheus Oliveira passou para Danilo Gomes, que bateu forte e inaugurou om marcador, 1 a 0 Brasil de Pelotas.
O gol acordou o Botafogo-SP. O Pantera se lançou ao ataque e foi para o tudo ou nada em busca do gol de empate.
Mas o Xavante procurou segurar a bola no ataque e não deixar que o Botafogo-SP pressionasse. A estratégia deu certo e o Brasil de Pelotas conseguiu garantir os três pontos e subir na tabela.