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futebol

Bournemouth vence Nottingham Forest e garante acesso à Premier League

Cherries voltam a disputar a elite do futebol inglês depois de duas temporadas...

Publicado em 03 de Maio de 2022 às 20:03

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 mai 2022 às 20:03
Mais um time garantido na Premier League. Nesta terça-feira, o Bournemouth venceu o confronto com o Nottingham Forest por 1 a 0, gol de Moore, e conquistou o acesso direto para a primeira divisão com a segunda colocação da Championship. Já o Forest, na terceira colocação, está garantido com no playoff em busca da última vaga junto com o Huddersfield Town, em quarto. Sheffield United, Luton Town, Middlesbrough e Milwall brigam pelas últimas duas vagas.Além do Bournemouth, o Fulham também garantiu a vaga direta para a Premier League na última semana, e conquistou o título da Championship nesta segunda após vencer o Luton Town por 7 a 0 no Craven Cottage.
No próximo sábado, a Championship terá a sua última rodada. Com título, acessos diretos e rebaixamentos (Derby County, Peterborough e Barnsley) definidos, a rodada final será decisiva para a definição dos jogos do playoff da última vaga para a elite.
Na atual configuração da tabela, Nottingham Forest enfrentaria o Luton Town e o Huddersfield seria o adversário do Sheffield United na primeira rodada no playoff. Contudo, Huddersfield e Luton Town (5º e 6º com 72 pontos cada), podem trocar de posição ou até mesmo saírem da zona de classificação. Middlesbrough (em 7º com 70 pontos) e Milwall (em 8º com 69) ainda têm chances de conquistar a vaga para o mata-mata.
Veja os confrontos da última rodada que podem decidir os playoffs:
Hull City x Nottingham Forest (3º)Huddersfield Town (4º) x Bristol CitySheffield United (5º) x Fulham Luton Town (6º) x Reading​Preston North End x Middlesbrough (7º)​Bournemouth (2º) x Milwall (8º)
Crédito: Bournemouthvenceuegarantiuavaganaelite(Foto:Divulgação/Twitter/Bournemouth

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