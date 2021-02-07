futebol

Botafogo x Grêmio: prováveis times, desfalques, onde ver e palpites

Em partida de extremos no Campeonato Brasileiro, equipes duelam pela 35ª rodada...
LanceNet

Publicado em 07 de Fevereiro de 2021 às 17:46

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Uma partida de contrários. Já rebaixado para a segunda divisão da próxima temporada, o Botafogo encara o Grêmio, que precisa reencontrar o caminho das vitórias em busca de uma vaga no G6. A partida, que acontecerá nesta segunda-feira no Estádio Nilton Santos, às 20h, é válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O Grêmio é o sétimo colocado com 53 pontos. Mesma quantidade do Palmeiras, primeiro clube no G6, zona que garante classificação para a próxima Taça Libertadores. A equipe gaúcha ainda sonha com as quatro primeiras posições do campeonato, que dão uma vaga direta na competição internacional.
Do outro lado, o Botafogo, já rebaixado e na última colocação, busca terminar o Brasileirão com dignidade. Com um time repleto de garotos criados nas categorias de base, o Alvinegro já iniciou a avaliação de atletas do atual plantel que podem ficar para a próxima temporada.FICHA TÉCNICABotafogo x Grêmio​Data-Hora: 08/02/2021, às 20hEstádio: Estádio Nilton Santos, no Rio de JaneiroÁrbitro: Rodrigo Dalonso Ferreira (SC)Assistentes: Henrique Neu Ribeiro (SC) e Johnny Barros de Oliveira (SC)VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)Transmissão: Premiere, SporTV e tempo real do LANCE!
BOTAFOGO (Técnico: Lúcio Flávio)Diego Loureiro (Diego Cavalieri); Kevin, Kanu, Sousa, Victor Luís; José Welison, Romildo, Caio Alexandre; Matheus Nascimento, Rafael Navarro, Cesinha.
Suspensos: -Pendurados: José Welison, Kanu, Diego Cavalieri, Rhuan e Pedro RaulFora: Gatito Fernández, Rafael Forster, Guilherme Santos, Lucas Barros, Bruno Nazário (lesionados)
GRÊMIO (Técnico: Renato Portaluppi)​Paulo Victor; Vanderson, Rodrigues, Kannemann, Diogo Barbosa; Matheus Henrique, Lucas Silva; Alisson, Jean Pyerre, Pepê; Diego Churín.
Suspensos: Diego Souza e Victor FerrazPendurados: Luiz Fernando, David Braz, Cortez, Diogo Barbosa, Alisson, Vanderlei, Pedro Geromel e RobinhoFora: Pedro Geromel (lesionado); Pinares, Luiz Fernando e Vanderlei (não relacionados)
Palpites: na redação do LANCE!, 10% das pessoas acreditam que o Botafogo será o vencedor da partida; 20% apostaram no empate e 70% colocaram que o Grêmio conquistará os três pontos.

