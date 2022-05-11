Botafogo x Ceilândia: prováveis times, desfalques e onde assistir ao jogo da Copa do Brasil

Botafogo e Ceilândia se enfrentam, nesta quinta-feira, pelo segundo jogo da terceira fase da Copa do Brasil. O Alvinegro venceu a primeira partida por 3 a 0 e trouxe para o Rio de Janeiro uma boa vantagem. Agora, pode perder por até dois gols de diferença que se classifica para as oitavas de final da competição.+ Confira os confrontos da Copa do Brasil

O Glorioso está embalado e vem de vitória por 1 a 0 no clássico contra o Flamengo. A tendência é que o técnico Luís Castro escale um time alternativo para testar peças que podem ser fundamentais ao longo da temporada. Confira as informações da partida entre Botafogo e Ceilândia:

FICHA TÉCNICABOTAFOGO X CEILÂNDIAData-Hora: 12/05/2022, às 21h30Local: Estádio Nilton SantosÁrbitro: Ricardo Marques Ribeiro (MG)Assistentes: Celso Luiz da Silva (MG) e Marcus Vinicius Gomes (MG)Onde assistir: Premiere, SporTV e tempo real do LANCE!

BOTAFOGO (Técnico: Luís Castro)Gatito Fernández; Daniel Borges, Klaus, Kanu (Carli), Hugo (Hamalainen); Tchê Tchê (Del Piage), Patrick de Paula, Chay (Lucas Piazon); Gustavo Sauer, Matheus Nascimento, Diego Gonçalves.

Desfalques: Carlinhos, Rafael, Maranhão e Gabriel Tigrão (lesionados); Luís Oyama e Cuesta (já jogaram a competição por outros times).​Suspensos: -​Pendurados: -

CEILÂNDIA (Técnico: Adelson de Almeida)​Matheus Kayzer, Gabriel Vidal, Igor, Fernando Gomes, China, Werick, Geovane, Felipinho, Matheus Falero, Thiago Magno e Pítio (Pedra).

Desfalques: -​Suspensos: -​Pendurados: -