futebol

Botafogo x Boavista: prováveis times, onde assistir, desfalques e palpites

Na última edição da Taça Guanabara, o Boavista chegou até a final, enquanto o Botafogo não conseguiu passar da fase de grupos...

Publicado em 02 de Março de 2021 às 18:51

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 mar 2021 às 18:51
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Nesta quarta-feira, Botafogo e Boavista se enfrentam, no estádio Nilton Santos, às 18h, em partida válida pela primeira rodada da Taça Guanabara. O clube de General Severiano vem de um rebaixamento no Campeonato Brasileiro e o processo de reconstrução do elenco começa já durante Estadual. Já o Verdão de Saquarema fez um bom Campeonato Carioca em 2020 e chegou até a final da Taça Guanabara daquele ano.+ Sete jogos, início do Carioca e dois clássicos: Botafogo terá março agitadoEm 2020, o Boavista fez uma Taça Guanabara de destaque. Após boa campanha na fase de grupos, o Verdão de Saquarema passou pelo Volta Redonda na fase semifinal e encarou o Flamengo na final. O time do interior do Rio até saiu na frente do placar, mas não conseguiu segurar a vantagem e tomou a virada. Assim, conquistou o vice-campeonato da competição.Por sua vez, o Botafogo não teve um estadual de destaque. Não passou pela fase de grupos da Taça Guanabara e caiu na semifinal da Taça Rio, diante do Fluminense. Neste ano, o clube se reestrutura para a disputa da Série B, portanto, o Estadual também será um momento de testes para o Alvinegro.FICHA TÉCNICABotafogo x Boavista
Data e horário: 03/03/2021, às 18h00Local: Estádio Nilton SantosÁrbitro principal: Paulo Renato Moreira da Silva Assistentes: Daniel do Espírito Santo Parro e Wallace Muller Barros Santos Onde assistir: Pay-per-view do Botafogo e tempo real do LANCE!.BOTAFOGO (Técnico: Marcelo Chamusca)
Diego Loureiro; Kevin, Kanu, Sousa e Hugo; Kayque Pedro Castro; Ronald, Cesinha, Warley; Rafael Navarro (Matheus Babi).
Desfalques: Caio Alexandre (desconforto na coxa esquerda), Diego Cavalieri (dores no tornozelo direito), Gatito (edema ósseo no joelho), Guilherme Santos (lesão na coxa), José Welison (torção no tornozelo), Lucas Barros (cirurgia no joelho0, Rafael Forster (lesão no tornozelo esquerdo) e Romildo (fratura na mão esquerda).
BOAVISTA (Técnico: Leandrão)​Rafael Copetti, Wisney, Victor Pereira, Gustavo Geladeira e Jean Victor; Jucilei, Fernando Bob, Erick Flores e Alex Pixote; Vitor Feijão, Michel Douglas.
Palpites: Na redação do LANCE!, 33% acredita na vitória do Botafogo, 33% acredita na vitória do Boavista e 33% acredita no empate.

botafogo
Recomendado para você

Projeto de abertura de terceira via para desafogar trânsito na Serra
Terceira Via exclui ligação com Vitória e será feita apenas na Serra
Delegacia de Venda Nova do Imigrante
Dupla é indiciada por extorquir clínica e ameaçar pacientes em Venda Nova
Data: 01/12/2015 - ES - Colatina - Situação Rio Doce, em Colatina, poluído por causa da lama da barragem que cedeu na mineradora da Samarco, em Mariana MG - Editoria: Cidades - Foto: Carlos Alberto da Silva - GZ
Acordos do caso Mariana dispensam aprovação da Justiça inglesa, diz STF

