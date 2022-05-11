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Botafogo volta a vencer os três rivais na mesma temporada após quatro anos

Botafogo não vencia Flamengo, Fluminense e Vasco em um mesmo ano desde 2018; com Erison em evidência, clube deu fim à escrita...

Publicado em 11 de Maio de 2022 às 05:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 mai 2022 às 05:00
O doce gosto de superar todos os rivais não passava pelos dedos do Botafogo há quatro anos. O Alvinegro derrubou uma escrita com a vitória sobre o Flamengo, no último domingo: o clube voltou a vencer os três rivais em um mesmo ano pela primeira vez desde 2018.+ Erison, do Botafogo, fica atrás apenas de Haaland nas pesquisas em site de transferências
Desde então, o Alvinegro nunca conseguiu "carimbar" os três rivais na mesma temporada. Na verdade, o Glorioso acumulou jejuns de dois e três anos sem vencer, respectivamente, Fluminense e Flamengo, algo também deixado para trás em 2022.
A equipe volta a repetir o feito de 2018, quando superou Flamengo, Fluminense e Vasco durante o Campeonato Brasileiro. Agora, o feito separado entre Estadual e Brasileirão.
Erison entrou em evidência nessas partidas. O camisa 89 marcou quatro gols em cinco clássicos disputados e balançou as redes dos três rivais. O 'El Toro' já aparece como um nome de confiança para os jogos do Alvinegro contra os adversários cariocas.
+ VEJA A TABELA DO BRASILEIRÃO
Contra o Flamengo no último domingo, o Botafogo se mostrou bem mais competitivo do que foi diante no fim de fevereiro, ainda em jogo do Campeonato Carioca. A mudança de paradigma também vem atrelada nessas marcas.
Crédito: ErisoncomemoragolcontraoFlamengo(Foto:VítorSilva/Botafogo

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