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Botafogo terá desfalque de três titulares na busca do título da Série B; veja opções de Enderson

Treinador perdeu Chay, Pedro Castro e Hugo apenas nessa semana e terá que remodelar o time para a partida contra o Brasil de Pelotas, neste domingo...
LanceNet

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Publicado em 

20 nov 2021 às 05:00

Publicado em 20 de Novembro de 2021 às 05:00

Com o acesso para a elite do futebol brasileiro garantido, o Botafogo agora vai atrás do título da Série B do Brasileirão. A missão, contudo, promete ser mais complicada: o Alvinegro perdeu três titulares por lesões nos últimos dias e terá um time modificado para enfrentar o Brasil de Pelotas, neste domingo, no Estádio Bento Freitas.+ Botafogo supera toda a bilheteria do Brasileirão de 2019 com o valor ganho contra o Operário, na Série B
Enderson Moreira não poderá contar com Chay, Hugo e Pedro Castro, três jogadores que foram titulares na vitória sobre o Operário, na última segunda-feira. É certo, portanto, que o onze inicial já terá mudanças nessas posições indicadas.
O Botafogo, vale lembrar, pode ser campeão da Série B neste domingo. Para isso, precisa vencer e torcer para o Coritiba não triunfar contra o CSA - o Coxa joga no Couto Pereira, também às 16h.
Para o lugar de Pedro Castro, a opção mais lógica é a entrada de Barreto - inclusive, essa foi a alteração feita por Enderson quando o camisa 33 teve que ser substituído contra o Operário. Desta forma, a tendência é que Luís Oyama tenha mais liberdade para chegar ao ataque.
O substituto de Hugo deve ser Carlinhos - outra alteração feita pelo treinador diante do Fantasma. Jonathan Silva corre por fora e é outra opção para assumir a titularidade na posição.
O lugar de Chay é o mais complexo. Enderson pode centralizar Marco Antônio, abrindo espaço para Warley ou Ronald atuarem pelos lados ou colocar Luiz Henrique diretamente na posição do camisa 14. O treinador já testou essas duas possibilidades em outros jogos da Série B.
Crédito: EndersonMoreiraéotécnicodoBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

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