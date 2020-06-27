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Botafogo-SP faz campanha de doação de sangue junto com Hemocentro

Em parceria com o Hemocentro de Ribeirão Preto, clube paulista disponibilizou a Arena Eurobike para a campanha 'Doe seu Sangue Tricolor' neste sábado...

Publicado em 27 de Junho de 2020 às 13:57

LanceNet

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Publicado em 

27 jun 2020 às 13:57
Crédito: Divulgação/Botafogo-SP
Em parceria com o Hemocentro de Ribeirão Preto, o Botafogo disponibilizou a Arena Eurobike para a campanha de doação de sangue, “Doe seu Sangue Tricolor”. A ação ocorrerá no sábado (27) das 7h às 12h.
No dia, serão disponibilizadas 150 senhas, que é a capacidade máxima de atendimento quando a doação ocorre fora das unidades do Hemocentro.A parceria tem como objetivo incentivar a doação e ajudar o banco de sangue do Hemocentro a manter um estoque regular para atender todos que precisam. A necessidade é grande no atual momento.
- O estoque no banco de sangue é sempre aquém das nossas cidades, principalmente, no mês de junho já que a temperatura esfria. Agora com a COVID-19, o estoque está mais baixo - disse Miriam Mendes Castanheira, gerente de comunicação social da captação de sangue de Ribeirão Preto.
Os torcedores botafoguenses precisam ter entre 18 e 69 anos, estar com boa saúde, ter mais de 50 kg e levar um documento oficial com foto. Adolescentes de 16 e 17 anos podem doar, desde que estejam acompanhados dos responsáveis.
Outras ações
Antes de disponibilizar a Arena Eurobike para o Hemocentro, o Botafogo já tinha disponibilizado sua infraestrutura para a prefeitura de Ribeirão Preto para ajudar na luta contra o novo coronavírus. O Estádio Santa Cruz também recebeu o Drive Thru da vacinação contra a gripe.E MAIS:Clube do Qatar oferecerá até R$ 92 milhões para tirar Dudu do PalmeirasCorinthians perdeu apenas dois dos jogos em que Jô balançou a redeDrive-in do Allianz Parque exibirá Dérbi virtual entre Veron e GabrielRedação SporTV não retornará ao estúdio com indefinição dos estaduais E MAIS:

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