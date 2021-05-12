Botafogo parabeniza Marcelo, do Real Madrid, pelo aniversário de 33 anos: 'Torcedor de arquibancada'

Crédito: Divulgação/Botafogo

O aniversário de Marcelo não passou em branco pelo Botafogo. O clube de General Severiano fez uma publicação parabenizando o lateral-esquerdo do Real Madrid, que completa 33 anos de vida nesta quarta-feira.

Nas redes sociais, o Botafogo escreveu que o defensor é um "torcedor de arquibancada e vindo de família alvinegra".

- Torcedor de arquibancada e vindo de família alvinegra, o lateral Marcelo completa 33 anos hoje. Parabéns, craque! - escreveu o clube, por meio do Twitter.