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Botafogo parabeniza Marcelo, do Real Madrid, pelo aniversário de 33 anos: 'Torcedor de arquibancada'

Por meio das redes sociais, clube de General Severiano faz postagem e tem lembrança por mais um ano de vida do lateral-esquerdo...

Publicado em 12 de Maio de 2021 às 17:31

LanceNet

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Publicado em 

12 mai 2021 às 17:31
Crédito: Divulgação/Botafogo
O aniversário de Marcelo não passou em branco pelo Botafogo. O clube de General Severiano fez uma publicação parabenizando o lateral-esquerdo do Real Madrid, que completa 33 anos de vida nesta quarta-feira.
Nas redes sociais, o Botafogo escreveu que o defensor é um "torcedor de arquibancada e vindo de família alvinegra".
- Torcedor de arquibancada e vindo de família alvinegra, o lateral Marcelo completa 33 anos hoje. Parabéns, craque! - escreveu o clube, por meio do Twitter.
Marcelo já revelou em outras oportunidades que torce pelo Alvinegro. Criado no bairro de Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro, teve a influência de um membro da família que era botafoguense e foi para jogos do Glorioso quando criança, na época de Túlio Maravilha.

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