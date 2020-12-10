Botafogo não terá Benevenuto e Rafael Forster contra o Internacional

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo tem dois desfalques garantidos para a partida contra o Internacional, no próximo sábado, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Por diferentes razões que aconteceram durante o duelo contra o São Paulo, nesta quarta-feira, Marcelo Benevenuto e Rafael Forster estarão suspensos diante do Colorado.

> Confira a tabela do BrasileirãoMarcelo Benevenuto foi expulso após chegar de sola na perna de Luan. Já Rafael Forster levou o terceiro cartão amarelo e terá que cumprir suspensão automática.

Desta forma, Eduardo Barroca terá problemas para formar a dupla de zagueiros do Botafogo contra o Internacional. Com as suspensões, Kanu e Helerson são os únicos jogadores da posição disponíveis para entrarem em campo, já que Sousa está com a Seleção Brasileira sub-20 para um torneio amistoso.

A questão é que Helerson não atuou na temporada. O zagueiro, que ficou afastado durante a maior parte do ano, foi reintegrado após a chegada de Túlio Lustosa como diretor de futebol e inscrito no Campeonato Brasileiro por pedido do próprio Eduardo Barroca.