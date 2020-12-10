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Botafogo não terá Benevenuto e Rafael Forster contra o Internacional

Cria das categorias de base do clube foi expulso contra o São Paulo, enquanto camisa 5 está suspenso pelo terceiro cartão amarelo; time tem problemas para montar zaga...
LanceNet

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Publicado em 

10 dez 2020 às 01:05

Publicado em 10 de Dezembro de 2020 às 01:05

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo tem dois desfalques garantidos para a partida contra o Internacional, no próximo sábado, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Por diferentes razões que aconteceram durante o duelo contra o São Paulo, nesta quarta-feira, Marcelo Benevenuto e Rafael Forster estarão suspensos diante do Colorado.
> Confira a tabela do BrasileirãoMarcelo Benevenuto foi expulso após chegar de sola na perna de Luan. Já Rafael Forster levou o terceiro cartão amarelo e terá que cumprir suspensão automática.
Desta forma, Eduardo Barroca terá problemas para formar a dupla de zagueiros do Botafogo contra o Internacional. Com as suspensões, Kanu e Helerson são os únicos jogadores da posição disponíveis para entrarem em campo, já que Sousa está com a Seleção Brasileira sub-20 para um torneio amistoso.
A questão é que Helerson não atuou na temporada. O zagueiro, que ficou afastado durante a maior parte do ano, foi reintegrado após a chegada de Túlio Lustosa como diretor de futebol e inscrito no Campeonato Brasileiro por pedido do próprio Eduardo Barroca.
Uma opção seria tentar a liberação de Sousa junto à seleção de base, mas dependeria de uma aprovação da CBF. A outra é chamar um menino do time sub-20, que tem a final do Campeonato Carioca da categoria, contra o Vasco, no próprio sábado.

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