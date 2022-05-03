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futebol

Botafogo informa que Philipe Sampaio realiza tratamento para lesão no joelho direito

Zagueiro se machucou após uma disputa de bola no empate com o Juventude, pela quinta rodada do Brasileirão...

Publicado em 03 de Maio de 2022 às 18:01

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 mai 2022 às 18:01
Philipe Sampaio foi diagnosticado com uma lesão do ligamento colateral medial do joelho direito. De acordo com comunicado divulgado pelo Botafogo nesta terça-feira, o zagueiro já iniciou o tratamento. Após o empate com o Juventude, o jogador saiu do Estádio Nilton Santos com uma bota ortopédica.+ CEO do Botafogo é favorável à Liga, mas pede cautela: 'Não podemos errar'​O camisa 94 se lesionou em uma disputa de bola com o atacante Capixaba, logo no início da partida. O jogador permaneceu até o final no sacrifício e, agora, não tem previsão de retorno aos gramados.
+ Confira a tabela da Série A do Campeonato Brasileiro
No momento, o técnico Luís Castro conta somente com Victor Cuesta, Klaus e Joel Carli, que foi liberado para treinar com o restante do elenco.
Kanu e Barreto iniciaram a segunda fase da transição das respectivas lesões e ainda não têm data prevista de retorno aos gramados.
Na próxima rodada, o Botafogo volta jogar no domingo, contra o Flamengo, pela quinta rodada do Brasileirão. O confronto será no Mané Garrincha, em Brasília.
Crédito: PhilipeSampaiosemachucouapósdivididanapartidacontraoJuventude(Foto:SergioSantana/Lancepress!

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