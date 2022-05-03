Botafogo informa que Philipe Sampaio realiza tratamento para lesão no joelho direito

Philipe Sampaio foi diagnosticado com uma lesão do ligamento colateral medial do joelho direito. De acordo com comunicado divulgado pelo Botafogo nesta terça-feira, o zagueiro já iniciou o tratamento. Após o empate com o Juventude, o jogador saiu do Estádio Nilton Santos com uma bota ortopédica.+ CEO do Botafogo é favorável à Liga, mas pede cautela: 'Não podemos errar'​O camisa 94 se lesionou em uma disputa de bola com o atacante Capixaba, logo no início da partida. O jogador permaneceu até o final no sacrifício e, agora, não tem previsão de retorno aos gramados.