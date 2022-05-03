Botafogo informa que Philipe Sampaio realiza tratamento para lesão no joelho direito

Philipe Sampaio foi diagnosticado com uma lesão do ligamento colateral medial do joelho direito. De acordo com comunicado divulgado pelo Botafogo nesta terça-feira, o zagueiro já iniciou o tratamento. Após o empate com o Juventude, o jogador saiu do Estádio Nilton Santos com uma bota ortopédica.+ CEO do Botafogo é favorável à Liga, mas pede cautela: 'Não podemos errar'O camisa 94 se lesionou em uma disputa de bola com o atacante Capixaba, logo no início da partida. O jogador permaneceu até o final no sacrifício e, agora, não tem previsão de retorno aos gramados.
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No momento, o técnico Luís Castro conta somente com Victor Cuesta, Klaus e Joel Carli, que foi liberado para treinar com o restante do elenco.
Kanu e Barreto iniciaram a segunda fase da transição das respectivas lesões e ainda não têm data prevista de retorno aos gramados.
Na próxima rodada, o Botafogo volta jogar no domingo, contra o Flamengo, pela quinta rodada do Brasileirão. O confronto será no Mané Garrincha, em Brasília.