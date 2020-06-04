Botafogo informa que Carli não faz mais parte do elenco; partes buscam acordo para rescisão

Crédito: Carli foi capitão do Botafogo em diferentes oportunidades, e criou forte identificação no clube (Vitor Silva/Botafogo

O Botafogo emitiu nota oficial no início da tarde desta quinta-feira. No documento, o clube informa que o zagueiro Joel Carli, de 33 anos, não faz mais parte do elenco. A diretoria já havia dado a entender, em oportunidades anteriores, o objetivo de não contar mais com o argentino, que tem um dos salários mais altos do grupo. Ainda não há acordo financeiro para sacramentar o fim da passagem do jogador pelo clube de General Severiano.

Confira a nota:

"O Botafogo de Futebol e Regatas, através do Comitê Executivo de Futebol, comunica que o atleta Mauro Joel Carli não faz mais parte do elenco.

Joel Carli chegou ao Clube em dezembro de 2015 para reforçar o setor defensivo. Zagueiro e capitão do time durante boa parte do período em que esteve no Botafogo, o argentino sempre foi conhecido por sua liderança. Em termos de conquistas, se destacou ao marcar um gol histórico na final do Campeonato Carioca de 2018 contra o Vasco - com o Glorioso sagrando-se campeão em emocionante disputa nos pênaltis. O Clube e o atleta estão negociando uma rescisão amigável.