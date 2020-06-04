Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Botafogo informa que Carli não faz mais parte do elenco; partes buscam acordo para rescisão
futebol

Botafogo informa que Carli não faz mais parte do elenco; partes buscam acordo para rescisão

Em nota, clube agradece pelos serviços do atleta, que está no clube desde 2016 e foi decisivo no título estadual de 2018. Ainda não há definição de valores...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 jun 2020 às 16:09

Publicado em 04 de Junho de 2020 às 16:09

Crédito: Carli foi capitão do Botafogo em diferentes oportunidades, e criou forte identificação no clube (Vitor Silva/Botafogo
O Botafogo emitiu nota oficial no início da tarde desta quinta-feira. No documento, o clube informa que o zagueiro Joel Carli, de 33 anos, não faz mais parte do elenco. A diretoria já havia dado a entender, em oportunidades anteriores, o objetivo de não contar mais com o argentino, que tem um dos salários mais altos do grupo. Ainda não há acordo financeiro para sacramentar o fim da passagem do jogador pelo clube de General Severiano.
Confira a nota:
"O Botafogo de Futebol e Regatas, através do Comitê Executivo de Futebol, comunica que o atleta Mauro Joel Carli não faz mais parte do elenco.
Joel Carli chegou ao Clube em dezembro de 2015 para reforçar o setor defensivo. Zagueiro e capitão do time durante boa parte do período em que esteve no Botafogo, o argentino sempre foi conhecido por sua liderança. Em termos de conquistas, se destacou ao marcar um gol histórico na final do Campeonato Carioca de 2018 contra o Vasco - com o Glorioso sagrando-se campeão em emocionante disputa nos pênaltis. O Clube e o atleta estão negociando uma rescisão amigável.
O Botafogo externa o seu agradecimento a Joel Carli pelo profissionalismo ao longo dos anos em que defendeu a camisa alvinegra, desejando felicidade e sorte na sequência de sua carreira."E MAIS:Montenegro explica saída de Bochecha do Botafogo: 'Era só custo'Cavalieri, do Botafogo, se pronuncia sobre racismo: 'O sistema é falho'Veja por onde andam os campeões do Brasileiro de 1995 com o Botafogo E MAIS:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 11/04/2026
Editais e Avisos - 11/04/2026
Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados