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futebol

Botafogo faz proposta por Erison, atacante que jogou no Brasil de Pelotas em 2021

Em busca de um substituto para Rafael Navarro, negociado com o Palmeiras, Alvinegro tem interesse em jogador de 22 anos que pertence ao XV de Piracicaba...
LanceNet

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Publicado em 

03 jan 2022 às 04:00

Publicado em 03 de Janeiro de 2022 às 04:00

O Botafogo parece ter acordado para o mercado da bola. Após demonstrar interesse em Klaus, a bola da vez é Erison. O Alvinegro fez uma proposta pela contratação do atacante de 22 anos que atuou no Brasil de Pelotas em parte da última Série B do Brasileirão, mas pertence ao XV de Piracicaba.+ Botafogo tem interesse no zagueiro Klaus: saiba as contratações, saídas e sondagens do clube
Sem querer ter gastos, a intenção do Alvinegro é contratar Erison por empréstimo sem custos. O clube arcaria com a totalidade dos salários do atleta - os valores são considerados baixos.
Como o XV de Piracicaba vai disputar a Série A2 do Campeonato Paulista nesta temporada, o clube entende que emprestar Erison, considerado um ativo, pode ser algo atrativo para todas as partes envolvidas. O atacante possui contrato com a equipe até maio de 2023.
As negociações acontecem e a expectativa no Botafogo é de uma evolução ainda essa semana. Com 22 anos, Erison é considerado uma aposta como um jogador que possui margem para evoluir.
Erison foi contratado pelo Brasil de Pelotas em agosto, já na segunda metade da Série B. Ele marcou oito gols em 19 partidas disputadas. Antes, ele havia atuado pelo Figueirense - onde balançou a rede em três oportunidades na segunda divisão do Brasileirão de 2020.
O sonho da diretoria do Botafogo para reforçar o ataque é Elkeson. O jogador, que deixou o Guangzhou Evergrande, está fora da realidade financeira do clube. Apesar das partes ainda tentarem discutir uma contraproposta, o Alvinegro sabe as chances de chegar ao que o atleta pediu são mínimas.
Crédito: ErisonemaçãopeloBrasildePelotas(Foto:VolmerPerez

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