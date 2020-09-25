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Botafogo estende empréstimo de Nazário até o fim do Brasileirão

Meio-campista, que pertence ao Hoffenheim-ALE, teve período de contrato com o Alvinegro estendido até fevereiro, data que coincide com a última rodada da competição nacional...

Publicado em 25 de Setembro de 2020 às 18:18

LanceNet

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Publicado em 

25 set 2020 às 18:18
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo está em situação contratual tranquila no que diz respeito a um dos destaques da equipe na temporada. O clube de General Severiano tem acordo com o Hoffenheim-ALE para estender o empréstimo de Bruno Nazário até fevereiro de 2021, coincidindo com o final do Campeonato Brasileiro, sem custos.
A pandemia do novo coronavírus trouxe alterações ao calendário do país. O Brasileirão, que começou mais tarde do que o usual, só terminará no ano que vem. O empréstimo de Bruno Nazário, que foi contratado em janeiro, quando o COVID-19 ainda não tinha cancelado datas em solos tupiniquins, originalmente, tinha validade até dezembro.
O Botafogo entrou em contato com o Hoffenheim, dono dos direitos federativos do meio-campista, que aceitou estender o empréstimo por mais dois meses no mesmos termos que o atual contrato: Alvinegro arcando com a totalidade dos salários e tendo uma opção de compra de 1,5 milhão de euros (9,6 milhões, na cotação atual).
A "renovação" do empréstimo acontecerá de forma automática, quando dezembro - data original do contrato - chegar. Bruno Nazário, portanto, termina a temporada normalmente com a camisa do Botafogo.
Bruno Nazário é o artilheiro do Botafogo na temporada, com seis gols marcados. Além disso, tem quatro assistências e participou de 25 partidas em 2020.

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