Botafogo estende empréstimo de Nazário até o fim do Brasileirão

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo está em situação contratual tranquila no que diz respeito a um dos destaques da equipe na temporada. O clube de General Severiano tem acordo com o Hoffenheim-ALE para estender o empréstimo de Bruno Nazário até fevereiro de 2021, coincidindo com o final do Campeonato Brasileiro, sem custos.

A pandemia do novo coronavírus trouxe alterações ao calendário do país. O Brasileirão, que começou mais tarde do que o usual, só terminará no ano que vem. O empréstimo de Bruno Nazário, que foi contratado em janeiro, quando o COVID-19 ainda não tinha cancelado datas em solos tupiniquins, originalmente, tinha validade até dezembro.

O Botafogo entrou em contato com o Hoffenheim, dono dos direitos federativos do meio-campista, que aceitou estender o empréstimo por mais dois meses no mesmos termos que o atual contrato: Alvinegro arcando com a totalidade dos salários e tendo uma opção de compra de 1,5 milhão de euros (9,6 milhões, na cotação atual).

A "renovação" do empréstimo acontecerá de forma automática, quando dezembro - data original do contrato - chegar. Bruno Nazário, portanto, termina a temporada normalmente com a camisa do Botafogo.