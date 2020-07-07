Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Botafogo encaminha empréstimo de Victor Luís junto ao Palmeiras

Equipes chegam a consenso sobre valores, Alvinegro vai bancar salário do lateral-esquerdo e jogador deve retornar ao Rio de Janeiro até o final do Campeonato Brasileiro...

Publicado em 06 de Julho de 2020 às 22:22

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 jul 2020 às 22:22
Crédito: Vitor Silva/SSPress/Botafogo
O sonho de contar com Victor Luís está perto de se tornar realidade para o Botafogo. Nas últimas horas, o Alvinegro avançou nas negociações com o Palmeiras e encaminhou o retorno do lateral-esquerdo, que deve assinar um contrato de empréstimo até fevereiro de 2021. A notícia foi publicada primeiramente pelo "Jornal O Dia" e confirmada pelo LANCE!.
A negociação está nas partes finais. O Botafogo vai arcar com os vencimentos mensais do defensor de forma integral. Victor chegará ao Alvinegro sem custos pelo empréstimo. Entre as negociações, a possibilidade de vitrine - e, consequentemente, de ser titular no clube carioca - foram o que convenceram a equipe paulista a ceder as conversas e aceitar negociá-lo com o Glorioso.
A data inicial do empréstimo seria até o final de fevereiro de 2021. Em tese, seria a reta de fechamento do Campeonato Brasileiro de 2020, que deve iniciar no começo de agosto. Caso a competição seja ainda mais postergada por conta da pandemia do coronavírus, o vínculo pode ser estendido para o lateral finalizar o torneio com a camisa alvinegra.
Victor Luís tem passagem pelo Botafogo. Em 2016 e 2017, o lateral de 27 anos atuou no Glorioso, também por empréstimo junto ao Palmeiras. Ao todo, foram 83 partidas e dois gols pelo Glorioso.
Victor Luís perdeu espaço com Vanderlei Luxemburgo no Palmeiras desde a chegada do uruguaio Matías Viña. O Botafogo tem Danilo Barcelos e Guilherme Santos como opções para a lateral-esquerda atualmente.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jogadores do Botafogo
Botafogo leva outro transfer ban na Fifa; diretor financeiro deixa SAF
Crises externas elevam riscos para países dependentes do comércio
Guerra, tarifas e crédito público: Brasil reage ao choque externo ou só evita perdas?
Fernanda Queiroz, apresentadora da CBN
Rádio CBN Vitória celebra 30 anos de história com campanha multiplataforma

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados