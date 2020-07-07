Botafogo encaminha empréstimo de Victor Luís junto ao Palmeiras

Crédito: Vitor Silva/SSPress/Botafogo

O sonho de contar com Victor Luís está perto de se tornar realidade para o Botafogo. Nas últimas horas, o Alvinegro avançou nas negociações com o Palmeiras e encaminhou o retorno do lateral-esquerdo, que deve assinar um contrato de empréstimo até fevereiro de 2021. A notícia foi publicada primeiramente pelo "Jornal O Dia" e confirmada pelo LANCE!.

A negociação está nas partes finais. O Botafogo vai arcar com os vencimentos mensais do defensor de forma integral. Victor chegará ao Alvinegro sem custos pelo empréstimo. Entre as negociações, a possibilidade de vitrine - e, consequentemente, de ser titular no clube carioca - foram o que convenceram a equipe paulista a ceder as conversas e aceitar negociá-lo com o Glorioso.

A data inicial do empréstimo seria até o final de fevereiro de 2021. Em tese, seria a reta de fechamento do Campeonato Brasileiro de 2020, que deve iniciar no começo de agosto. Caso a competição seja ainda mais postergada por conta da pandemia do coronavírus, o vínculo pode ser estendido para o lateral finalizar o torneio com a camisa alvinegra.

Victor Luís tem passagem pelo Botafogo. Em 2016 e 2017, o lateral de 27 anos atuou no Glorioso, também por empréstimo junto ao Palmeiras. Ao todo, foram 83 partidas e dois gols pelo Glorioso.