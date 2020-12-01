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Botafogo e Centrum lançam movimento de conscientização sobre os métodos de prevenção à Covid-19

Glorioso e marca do laboratório GSK irão apresentar o projeto nesta terça, às 14h, no canal no Youtube do clube. O técnico Eduardo Barroca testou positivo para a doença na segunda...

Publicado em 01 de Dezembro de 2020 às 13:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 dez 2020 às 13:55
Crédito: Vitor Silva / SS Press / BFR
Em meio à pandemia global de coronavírus, o Botafogo e a marca Centrum, do laboratório GSK, vão lançar nesta terça, às 14h, um movimento inédito de conscientização sobre a importância dos métodos de prevenção à doença, que assola o mundo e virou o planeta do avesso. Diante disso, o projeto será apresentado na Botafogo TV, canal no Youtube.
+Confira a classificação do Campeonato Brasileiro
A apresentação do projeto contará com a participação de Juan Katz, diretor de Marketing Wellness da GSK Consumer Healthcare Brasil; Rafael Jones, head de mídia, digital e agências da GSK Consumer Healthcare Brasil; Ricardo Rotenberg, Vice-Presidente Comercial e Marketing do Botafogo, e Caio Araujo, Gerente Comercial e de Gestão do Botafogo.
Além da quantidade de óbitos pelo mundo e dos problemas de saneamento básico no Brasil, a pandemia afetou diretamente o esporte com o cancelamento e adiamento de vários eventos. Com a aproximação de uma segunda onda, vários jogadores, treinadores e dirigentes brasileiros testaram positivo para a doença, como foi o caso do técnico do Botafogo, Eduardo Barroca, que não poderá dirigir a equipe nos próximos 10 dias.

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