Botafogo e Centrum lançam movimento de conscientização sobre os métodos de prevenção à Covid-19

Crédito: Vitor Silva / SS Press / BFR

Em meio à pandemia global de coronavírus, o Botafogo e a marca Centrum, do laboratório GSK, vão lançar nesta terça, às 14h, um movimento inédito de conscientização sobre a importância dos métodos de prevenção à doença, que assola o mundo e virou o planeta do avesso. Diante disso, o projeto será apresentado na Botafogo TV, canal no Youtube.

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A apresentação do projeto contará com a participação de Juan Katz, diretor de Marketing Wellness da GSK Consumer Healthcare Brasil; Rafael Jones, head de mídia, digital e agências da GSK Consumer Healthcare Brasil; Ricardo Rotenberg, Vice-Presidente Comercial e Marketing do Botafogo, e Caio Araujo, Gerente Comercial e de Gestão do Botafogo.