Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Botafogo dá resposta positiva após derrota, volta aos trilhos e continua caminho para o acesso no Brasileirão
futebol

Botafogo dá resposta positiva após derrota, volta aos trilhos e continua caminho para o acesso no Brasileirão

Com gols de Rafael Navarro e Luís Oyama, Botafogo supera resultado negativo contra o CSA rapidamente e, na estreia de Rafael, já mostra sinais que embalo pode voltar...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 set 2021 às 05:00

Publicado em 27 de Setembro de 2021 às 05:00

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Um dos objetivos do Botafogo para a semana era que a derrota do CSA não entrasse na cabeça dos jogadores e isto foi cumprido. O revés na última semana ficou em Alagoas e não acompanhou a equipe no Estádio Nilton Santos neste domingo, na vitória por 2 a 0 sobre o Sampaio Corrêa, pela 26ª rodada da Série B do Brasileirão.
+ Entrada de torcedores do Botafogo no estádio é marcada por pouca aglomeração e protocolo seguro
A equipe comandada por Enderson Moreira voltou aos trilhos, teve uma sólida atuação e, sem sofrer sustos, conquistou uma importante vitória. Agora, o Botafogo é o vice-líder do Campeonato Brasileiro.
A postura foi de um time que deixou um resultado negativo não afetar o ambiente. Diante do retorno da torcida, o Botafogo iniciou a partida de forma lenta - assim como o Sampaio Corrêa. A estratégia adotada por Enderson foi entregar a posse ao adversário, já que a equipe comandada por Felipe Surian possui dificuldades de criar tramas com a bola no pé.O Botafogo começou a atacar justamente nos espaços cedidos pelo Sampaio, mas a questão é que os próprios jogadores não souberam aproveitar. Chay e Diego Gonçalves, por exemplo, tiveram oportunidades promissoras no terço final, mas desperdiçaram por "caprichar demais", seja por um toque a mais na bola ou um passe na hora errada.
Todo esse nervosismo foi para o ralo quando, já no fim do primeiro tempo, Rafael Navarro abriu o placar e, minutos depois, o Sampaio Corrêa teve um jogador expulso. A partir disto, a etapa complementar ficou à caráter para o Botafogo, dono da partida e que poderia ter saído com um placar ainda maior.
A questão é que, mesmo com poucos dias de descanso e preparação, o Botafogo que apareceu no Nilton Santos foi um Botafogo mais perto da equipe que emendou dez vitórias em 12 jogos com Enderson, e não a equipe que perdeu para o CSA em Maceió.
O time deu uma importante - e necessária - resposta dentro de campo. Mais importante, em um período curto de tempo. O time dá sinais de que está forte na briga pelo acesso à próxima Série A.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados