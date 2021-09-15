  • Botafogo convida 'Gordin do Tiktok' a conhecer Nilton Santos e elenco: 'Sonho realizado'
futebol

Botafogo convida 'Gordin do Tiktok' a conhecer Nilton Santos e elenco: 'Sonho realizado'

Matheus Andrade, de 14 anos, que viralizou com uma dancinha na última semana, foi convidado para conhecer o Niltão e tirou fotos com Chay, Warley, Carli e Rafael Moura...

Publicado em 15 de Setembro de 2021 às 18:48

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 set 2021 às 18:48
Crédito: Reprodução
Um rosto novo marcou presença no treino do Botafogo nesta quarta-feira. Matheus Andrade, o "Gordin do Tiktok", foi convidado pelo clube para conhecer o Estádio Nilton Santos e os jogadores do elenco. O menino de 14 anos compartilhou fotos no Instagram.
– Mano, olha onde eu tô. Mentira... Pena que não pode entrar (no campo). Eu estou pisando no gramado, cara, não é possível. Que lugar lindo, cara.. - falou o menino em um story.Matheus viralizou na última semana fazendo uma dancinha com a camisa do Botafogo no Tiktok. O vídeo, com menos de 10 segundos, virou sucesso na torcida do clube, com vários botafoguenses publicando vídeos tentando imitar o garoto.
– Sonho realizado em entrar no gramado do Nilton Santos. Obrigado Deus por essa oportunidade - escreveu Matheus.
O Botafogo entrou em contato com o garoto e viabilizou o encontro. Matheus marcou presença no treinamento do Alvinegro e tirou fotos com Chay, Joel Carli, Warley e Rafael Moura.

