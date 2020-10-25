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Botafogo acerta renovação de contrato de Honda até o fim do Campeonato Brasileiro

Anteriormente, o vínculo do meia japonês iria somente até o fim deste ano.
Brasileirão tem previsão de encerramento para fevereiro de 2021...
LanceNet

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Publicado em 

25 out 2020 às 12:19

Publicado em 25 de Outubro de 2020 às 12:19

Crédito: Vitor Silva/Botafogo
O Botafogo renovou o contrato de Keisuke Honda até o fim do Campeonato Brasileiro, previsto para fevereiro de 2021. Anteriormente, o vínculo do meia japonês se encerraria no fim de 2020. A informação foi inicialmente publicada pelo 'Canal do TF'.
O salário e os termos do contrato de Honda foram mantidos, sem custos adicionais ao Botafogo. Contratado pelo Glorioso no fim de janeiro, o japonês afirmou que gostaria de manter o ritmo de jogo para chegar bem nas Olimpíadas do Japão, que aconteceriam em julho de 2020 e foram adiadas para o ano que vem.
Em ano de eleição, marcada para 24 de novembro, caberá ao presidente eleito negociar a permanência do japonês por mais tempo. Honda já disputou 18 jogos oficiais com a camisa do Botafogo e marcou dois gols.

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