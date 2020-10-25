Botafogo acerta renovação de contrato de Honda até o fim do Campeonato Brasileiro

Crédito: Vitor Silva/Botafogo

O Botafogo renovou o contrato de Keisuke Honda até o fim do Campeonato Brasileiro, previsto para fevereiro de 2021. Anteriormente, o vínculo do meia japonês se encerraria no fim de 2020. A informação foi inicialmente publicada pelo 'Canal do TF'.

O salário e os termos do contrato de Honda foram mantidos, sem custos adicionais ao Botafogo. Contratado pelo Glorioso no fim de janeiro, o japonês afirmou que gostaria de manter o ritmo de jogo para chegar bem nas Olimpíadas do Japão, que aconteceriam em julho de 2020 e foram adiadas para o ano que vem.