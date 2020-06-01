Botafogo aceita proposta e Vinícius Tanque fica no Cartagena

Crédito: Divulgação/Cartagena

A passagem de Vinícius Tanque pelo Botafogo teve um fim. O Alvinegro aceitou a proposta apresentada pelo Cartagena e o atacante vai rescindir com o Alvinegro nos próximos dias para assinar um contrato definitivo com a equipe espanhola. A informação foi divulgada primeiramente pelo jornalista Venê Casagrande e confirmada pelo LANCE!.

A diretoria do Botafogo não contava com Vinícius Tanque, que estava emprestado ao Cartagena desde o começo do ano. O contrato com os europeus acabaria em junho, mas a equipe espanhola já tratou de adquiri-lo de forma definitiva.

O Glorioso vai manter 10% dos direitos federativos do jogador. A transferência de Vinícius Tanque, por envolver uma rescisão de contrato amigável, não renderá dinheiro aos cofres do Botafogo neste exato momento.