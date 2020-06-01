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Botafogo aceita proposta e Vinícius Tanque fica no Cartagena

Com começo meteórico na Espanha, atacante vai rescindir contrato com o Alvinegro, que permanecerá com 10% dos direitos do jogador...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 jun 2020 às 18:29

Publicado em 01 de Junho de 2020 às 18:29

Crédito: Divulgação/Cartagena
A passagem de Vinícius Tanque pelo Botafogo teve um fim. O Alvinegro aceitou a proposta apresentada pelo Cartagena e o atacante vai rescindir com o Alvinegro nos próximos dias para assinar um contrato definitivo com a equipe espanhola. A informação foi divulgada primeiramente pelo jornalista Venê Casagrande e confirmada pelo LANCE!.
A diretoria do Botafogo não contava com Vinícius Tanque, que estava emprestado ao Cartagena desde o começo do ano. O contrato com os europeus acabaria em junho, mas a equipe espanhola já tratou de adquiri-lo de forma definitiva.
O Glorioso vai manter 10% dos direitos federativos do jogador. A transferência de Vinícius Tanque, por envolver uma rescisão de contrato amigável, não renderá dinheiro aos cofres do Botafogo neste exato momento.
No Cartagena, Vinícius Tanque marcou dois gols em três partidas disputadas antes da segunda divisão do Campeonato Espanhol ficar paralisada por conta da pandemia do coronavírus. Pelo Botafogo, o atacante de 25 anos marcou quatro gols em 48 partidas disputadas.E MAIS:Botafogo inicia venda de ingressos virtuais para final do Brasileiro de 95Advogado do Botafogo é citado em investigação de desvios na saúde no Governo Witzel; Dirigente negaPedro Raul e Bruno Nazário vivem expectativa de retomar parceria de sucesso no BotafogoHoje no Coritiba, Barroca exalta o Botafogo: 'Eu seria um m... se não pudesse falar do sentimento de amor' E MAIS:

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