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futebol

Borussia Dortmund quer definir situação de Sancho até o fim do mês

Jogador inglês é pretendido pelo Manchester United e pode deixar o Signal Iduna Park...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 jul 2020 às 20:01

Publicado em 07 de Julho de 2020 às 20:01

Crédito: AFP
O Borussia Dortmund pode perder um de seus principais jogadores para a próxima temporada. O atacante Jadon Sancho atrai o interesse de gigantes do Velho Continente e não tem a permanência garantida no Signal Iduna Park. No entanto, o clube alemão quer definir esta situação até o dia 31 de julho.
Segundo o jornal "Ruhr Nachrichten", o clube germânico não quer que a possível saída do jovem atrapalhe o planejamento da diretoria para a próxima temporada e quer começar o mês de agosto já tudo definido.
​O Manchester United é o principal clube interessado no atleta e o Borussia Dortmund deseja receber 120 milhões de euros (R$ 722 milhões) pelo jogador.

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