Borussia Dortmund quer definir situação de Sancho até o fim do mês

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O Borussia Dortmund pode perder um de seus principais jogadores para a próxima temporada. O atacante Jadon Sancho atrai o interesse de gigantes do Velho Continente e não tem a permanência garantida no Signal Iduna Park. No entanto, o clube alemão quer definir esta situação até o dia 31 de julho.

Segundo o jornal "Ruhr Nachrichten", o clube germânico não quer que a possível saída do jovem atrapalhe o planejamento da diretoria para a próxima temporada e quer começar o mês de agosto já tudo definido.