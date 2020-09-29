Bom para o Verdão! Bolívar venceu só uma vez no Brasil pela Liberta

O Palmeiras enfrenta o Bolívar na quarta-feira (30), às 19h15, no Allianz Parque, pela quinta rodada do grupo B da Libertadores da América. Um empate garante a classificação do Verdão para as oitavas de final, que conta com o histórico a seu favor.
Se temido jogando em casa, nos mais de 3600 metros de altitude de La Paz, onde perdeu apenas duas vezes para times brasileiros pela Libertadores (Grêmio em 1983 e Palmeiras em 2020), o clube boliviano tem um péssimo retrospecto quando vem atuar no Brasil pelo torneio continental.
O Bolívar registra dez derrotas, um empate e apenas uma vitória, com oito gols marcados e 36 gols sofridos, culminando em um aproveitamento de apenas 11,1% e saldo negativo de 28 gols. A única vitória aconteceu na primeira rodada da fase de grupos de 2002, quando o Bolívar derrotou o Athletico Paranaense, então campeão brasileiro, por 2 a 1 na Arena da Baixada, em Curitiba. O resultado foi considerado uma das maiores zebras daquela edição.
Quando visitou o Palmeiras pela Libertadores, o clube boliviano foi derrotado por 3 a 0, no Palestra Italia, pelas oitavas de final de 1995. Os gols do Verdão foram marcados por Válber (duas vezes) e Rivaldo.O Bolívar é o clube boliviano com mais participações na Libertadores, tendo disputado o torneio continental 33 vezes. Seu melhor desempenho se deu na edição de 2014, quando se classificou como líder de seu grupo, inclusive empatando com o Flamengo no Maracanã. Caiu somente na semifinal para o San Lorenzo, que acabaria sendo campeão.Confira a lista completa de jogos do Bolívar no Brasil pela Libertadores:1983 (fase de grupos): Grêmio 3 x 1 Bolívar - Olímpico1983 (fase de grupos): Flamengo 5 x 2 Bolívar - Maracanã1992 (fase de grupos): Criciúma 2 x 1 Bolívar - Heriberto Hülse1992 (fase de grupos): São Paulo 2 x 0 Bolívar - Morumbi1995 (oitavas de final): Palmeiras 3 x 0 Bolívar - Palestra Italia2000 (fase de grupos): Atlético Mineiro 1 x 0 Bolívar - Mineirão2002 (fase de grupos): Athletico Paranaense 1 x 2 Bolívar - Arena da Baixada2003 (fase de grupos): Grêmio 1 x 0 Bolívar - Olímpico2005 (fase de grupos): Santos 6 x 0 Bolívar - Vila Belmiro2012 (oitavas de final): Santos 8 x 0 Bolívar - Vila Belmiro2013 (fase preliminar da Libertadores): São Paulo 5 x 0 Bolívar - Morumbi2014 (fase de grupos): Flamengo 2 x 2 Bolívar - Maracanã