Bom para o Verdão! Bolívar venceu só uma vez no Brasil pela Liberta

Crédito: Palmeiras e Bolívar jogam no Allianz Parque, nesta quarta-feira (30 (Cesar Greco/Palmeiras)

O Palmeiras enfrenta o Bolívar na quarta-feira (30), às 19h15, no Allianz Parque, pela quinta rodada do grupo B da Libertadores da América. Um empate garante a classificação do Verdão para as oitavas de final, que conta com o histórico a seu favor.

Se temido jogando em casa, nos mais de 3600 metros de altitude de La Paz, onde perdeu apenas duas vezes para times brasileiros pela Libertadores (Grêmio em 1983 e Palmeiras em 2020), o clube boliviano tem um péssimo retrospecto quando vem atuar no Brasil pelo torneio continental.

O Bolívar registra dez derrotas, um empate e apenas uma vitória, com oito gols marcados e 36 gols sofridos, culminando em um aproveitamento de apenas 11,1% e saldo negativo de 28 gols. ​A única vitória aconteceu na primeira rodada da fase de grupos de 2002, quando o Bolívar derrotou o Athletico Paranaense, então campeão brasileiro, por 2 a 1 na Arena da Baixada, em Curitiba. O resultado foi considerado uma das maiores zebras daquela edição.