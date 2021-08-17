Bolada! Veja quanto o São Paulo receberá caso se classifique às semifinais da Libertadores

O São Paulo enfrenta o Palmeiras, nesta terça-feira, às 21h30, no Allianz Parque, buscando a classificação para a semifinal da Taça Libertadores. Além da vaga para a próxima fase, o Tricolor busca ainda fazer caixa e seguir com o ambiente positivo no clube, que vem se recuperando no Campeonato Brasileiro. Primeiro, vamos ao lado financeiro. Até aqui, o São Paulo já ganhou US$ 1 milhão (R$ 5,6 milhões) por mando (3 vezes), totalizando R$ 16,8 milhões. Além disso, foram mais 1,05 milhão de dólares (R$ 5,9 milhões) pela classificação às oitavas de final.
Com o avanço às quartas de final, o Tricolor embolsou mais 1,5 milhão de dólares (R$ 8,4 milhões). Se avançar de fase e ficar entre os quatro melhores clubes da Libertadores, o São Paulo vai receber mais 2 milhões de dólares (aproximadamente R$ 11,2 milhões).
Ou seja, até o momento, o Tricolor recebeu 31,1 milhões de reais com a campanha na competição continental. Se avançar às semis essa quantia alcançaria 42,3 milhões de reais.
Além do fator financeiro, que pode ajudar no fluxo de caixa da equipe, o São Paulo alcançaria sua melhor campanha na Libertadores desde 2016, quando chegou às semifinais, mas foi eliminado pelo Atlético Nacional (COL).
Premiação da LibertadoresFase de grupos: US$ 1 milhão por jogo como mandante.Oitavas de final: US$ 1,05 milhão.Quartas de final: US$ 1,5 milhões.Semifinais: US$ 2 milhões.Vice-Campeão: US$ 6 milhões.Campeão: US$ 15 milhões.
Negrito: quantia que o São Paulo já recebeu na competição