Boca Juniors x Atlético-MG. Onde assistir, prováveis times e desfalques

O Atlético-MG terá um desafio grande nesta terça-feira, 13 de julho, quando encara o Boca Juniors, pelo jogo de ida da Libertadores, em Buenos Aires, às 19h15, no Estádio La Bombonera. A volta será na semana seguinte, dia 20, no Mineirão. É um jogo que tem gerado muitas expectativas para o torcedor alvinegro e preocupações para o técnico Cuca. O treinador atleticano lamentou o pouco tempo para preparação, já que o Galo embarcou para a capital argentinano domingo , 11, fazendo apenas um treino na capital argentina. O comandante atleticano afirmou que terá tempo apenas para bater um papo com os atletas antes do duelo e evitou favoritismo no confronto. Cuca terá de lidar com desfalques, como do lateral Guilherme Arana, na seleção olímpica, Nathan, com uma infecção gastrointestinal e Alan Franco, que sofreu uma pancada no joelho direito na Copa América. Keno e Marrony seguem se recuperando de problemas musculares. Em contrapartida, o comandante atleticano terá entre os relacionados Nacho, Vargas e Dodô, que se recuperaram de lesões musculares. Os casos mais impressionantes são de Nacho e Vargas, que conseguiram ficar em condições de viajar. Pelo lado argentino, há uma série de dúvidas, pois o campeonato local ainda não começou e os Xeneizes estão sem ritmo de jogo, realizando apenas jogos amistosos. A equipe teve mudanças no elenco que iniciou a Libertadores. Foram nove jogadores que deixaram o clube enquanto foram contratados cinco atletas, que foram inscritos para a fase de mata-mata. A principal ausência será de Tévez, que não renovou seu vínculo. Outros nomes que não fazem mais parte do elenco são Mauro Zárate e Ramón Ábila, o goleiro Andrada, vendido ao Monterrey, do México, e Nicoláz Capaldo, negociado ao RB Salzburg, da Àustria. Foram contratados o meia Rolón e o atacante Briasco. Houve o retorno do lateral Weingandt, e a promoção ao time principal do jovem lateral-esquerdo Valentín Barco, de 16 anos.
Na escalação, Miguel Angel Russo não contará com Cardona, Fabra, que está na Colômbia, de luto, pela perda do pai, além do meia Almendra, com lesão no tornozelo e do zagueiro Zambrano, com amigdalite. O duelo de volta será na terça-feira, 20 de julho, às 19h15, no Mineirão. Quem passar, vai encarar o vencedor do duelo entre River Plate e Argentinos Juniors nas quartas de final.
FICHA TÉCNICA DA PARTIDABOCA JUNIORS X ATLÉTICO-MGData: 13 de julho de 2021Horário: 19h15 (de Brasília)Local: La Bombonera, Buenos Aires (ARG)Árbitro: Anderson Daronco (RS)Assistentes: Rafael da Silva Alves e Michael Stanislau(ambos do RS)VAR: Daniel Nobre Bins (RS)Onde assistir: Fox Sports e Facebook WatchOnde seguir: Tempo Real LANCE, Itatiaia FM e Super FM BOCA JUNIORS (Técnico: Miguel Angel Russo)Rossi; Buffarini, Isquierdóz, Weigandt e Más; Sálvio, Molinas e Diego González; Briasco, Villa e Pavón
Desfalques: Fabra (luto pelo pai), Almendra, Cardona, Zambrano (problemas físicos) ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)Everson; Guga, Igor Rabello (Hulk, aos 18’-2ºT),Nathan Silva e Réver; Jair, Tchê Tchê e Zaracho (Neto, aos 35’-2ºT); Hyoran (Dylan Borrero, aos 18’-2ºT), Savarino (Felipe Felício, aos 35’-2ºT) e Eduardo Sasha (Calebe, aos 28’-2ºT)
Desfalques: Natha (infecção gastro-intestinal) Alan Franco. Keno e Marrony (lesionados)