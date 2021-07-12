Boca Juniors x Atlético-MG. Onde assistir, prováveis times e desfalques

O Atlético-MG terá um desafio grande nesta terça-feira, 13 de julho, quando encara o Boca Juniors, pelo jogo de ida da Libertadores, em Buenos Aires, às 19h15, no Estádio La Bombonera. A volta será na semana seguinte, dia 20, no Mineirão. É um jogo que tem gerado muitas expectativas para o torcedor alvinegro e preocupações para o técnico Cuca. O treinador atleticano lamentou o pouco tempo para preparação, já que o Galo embarcou para a capital argentinano domingo , 11, fazendo apenas um treino na capital argentina. O comandante atleticano afirmou que terá tempo apenas para bater um papo com os atletas antes do duelo e evitou favoritismo no confronto. Cuca terá de lidar com desfalques, como do lateral Guilherme Arana, na seleção olímpica, Nathan, com uma infecção gastrointestinal e Alan Franco, que sofreu uma pancada no joelho direito na Copa América. Keno e Marrony seguem se recuperando de problemas musculares. Em contrapartida, o comandante atleticano terá entre os relacionados Nacho, Vargas e Dodô, que se recuperaram de lesões musculares. Os casos mais impressionantes são de Nacho e Vargas, que conseguiram ficar em condições de viajar. Pelo lado argentino, há uma série de dúvidas, pois o campeonato local ainda não começou e os Xeneizes estão sem ritmo de jogo, realizando apenas jogos amistosos. A equipe teve mudanças no elenco que iniciou a Libertadores. Foram nove jogadores que deixaram o clube enquanto foram contratados cinco atletas, que foram inscritos para a fase de mata-mata. A principal ausência será de Tévez, que não renovou seu vínculo. Outros nomes que não fazem mais parte do elenco são Mauro Zárate e Ramón Ábila, o goleiro Andrada, vendido ao Monterrey, do México, e Nicoláz Capaldo, negociado ao RB Salzburg, da Àustria. Foram contratados o meia Rolón e o atacante Briasco. Houve o retorno do lateral Weingandt, e a promoção ao time principal do jovem lateral-esquerdo Valentín Barco, de 16 anos.