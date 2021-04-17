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futebol

Boavista x Vasco: prováveis times, desfalques, onde ver e palpites

Times se enfrentam pela penúltima rodada da Taça Guanabara. Cruz-Maltino vem de vitória sobre o Flamengo...

Publicado em 17 de Abril de 2021 às 20:23

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 abr 2021 às 20:23
Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco.com.br
O Boavista recebe o Vasco na noite deste domingo, em Saquarema. O jogo é válido pela penúltima rodada da Taça Guanabara e, enquanto o time da casa está em nono lugar, o Cruz-Maltino está em sexto.Estádio: Elcyr Resende, em Saquarema.Data e hora: 18 de abril de 2021, às 18h30Árbitro: Tarcizo Pinheiro CaetanoAssistentes: Diego Luiz Couto Barcelos e Gabriel Bernardo DuarteOnde ver: Pay-per-view e tempo real do LANCE!
BOAVISTA: (Técnico: Leandrão)Klever; Caio Felipe, Gustavo, Victor Pereira e Jean; Douglas Pedroso, Ralph e Erick Flores; Jefferson Renan, Marquinhos e Vitor Feijão.
Desfalque: -Suspenso: Fernando BobPendurados: Erick Flores, Ralph e Victor Pereira
-> Confira a tabela do Campeonato Carioca
VASCO (Técnico: Marcelo Cabo)Lucão; Léo Matos, Ernando, Leandro Castan e Zeca; Andrey e Galarza; Morato, Marquinhos Gabriel e Gabriel Pec; Cano.
Desfalques: Talles Magno (joelho esquerdo), Vinícius (fratura no nariz), MT (edema ósseo na vértebra lombar L5) e Rômulo (ainda não inscrito);Suspensos: NinguémPendurados: Léo Matos e Gabriel Cabo (auxiliar-técnico)
PALPITES: Na redação do LANCE!, 10% das pessoas que responderam à enquete acreditam em vitória do Boavista. Outros 10% apostam no empate e 80% entendem que o Vasco sairá vitorioso.

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