Boavista x Vasco: prováveis times, desfalques, onde ver e palpites

O Boavista recebe o Vasco na noite deste domingo, em Saquarema. O jogo é válido pela penúltima rodada da Taça Guanabara e, enquanto o time da casa está em nono lugar, o Cruz-Maltino está em sexto.Estádio: Elcyr Resende, em Saquarema.Data e hora: 18 de abril de 2021, às 18h30Árbitro: Tarcizo Pinheiro CaetanoAssistentes: Diego Luiz Couto Barcelos e Gabriel Bernardo DuarteOnde ver: Pay-per-view e tempo real do LANCE!