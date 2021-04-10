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futebol

Benzema se torna um dos dez maiores artilheiros da história do El Clásico

Francês marcou seu 10º gol contra o Barcelona atuando pelo Real Madrid...

Publicado em 10 de Abril de 2021 às 18:28

LanceNet

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Publicado em 

10 abr 2021 às 18:28
Crédito: GABRIEL BOUYS / AFP
Quarto maior artilheiro do Real Madrid em todos os tempos, com 296 gols, 5º maior goleador da história da Liga dos Campeões, com 70, e 11º no Campeonato Espanhol, com 188, Benzema agora é também um dos dez jogadores com mais bolas na rede no 'El Clásico'.
Neste sábado, o francês deixou mais uma vez a sua marca no duelo entre Real e Barcelona. De letra, o camisa 9 abriu o placar para a vitória madridista por 2 a 1. Esse foi seu 10º gol em 40 jogos pelo Madrid contra o rival espanhol.
Benzema igualou as marcas do espanhol Josep Samitier, que defendeu os dois clubes entre as décadas de 1920 e 1930, e do mexicano Hugo Sánchez, artilheiro do Real nos anos 80 e início de 90. Confira o top 10:
MAIORES ARTILHEIROS DA HISTÓRIA DO EL CLÁSICO- Dados OGol
1º - Messi - 27 gols2º - Cristiano Ronaldo - 18 golsDi Stéfano - 18 gols4º - Raúl - 15 gols5º - Púskas - 14 golsCésar Rodríguez - 14 golsGento - 14 gols8º - Santillana - 12 gols​9º - Suárez - 11 gols10º - Benzema - 10 golsHugo Sánchez - 10 golsSamitier - 10 gols

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