Benzema se torna um dos dez maiores artilheiros da história do El Clásico

Crédito: GABRIEL BOUYS / AFP

Quarto maior artilheiro do Real Madrid em todos os tempos, com 296 gols, 5º maior goleador da história da Liga dos Campeões, com 70, e 11º no Campeonato Espanhol, com 188, Benzema agora é também um dos dez jogadores com mais bolas na rede no 'El Clásico'.

Neste sábado, o francês deixou mais uma vez a sua marca no duelo entre Real e Barcelona. De letra, o camisa 9 abriu o placar para a vitória madridista por 2 a 1. Esse foi seu 10º gol em 40 jogos pelo Madrid contra o rival espanhol.

Benzema igualou as marcas do espanhol Josep Samitier, que defendeu os dois clubes entre as décadas de 1920 e 1930, e do mexicano Hugo Sánchez, artilheiro do Real nos anos 80 e início de 90. Confira o top 10:

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