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Benfica se aproxima da contratação de Darwin Núñez, do Almería

De acordo com o jornal português 'A Bola', Encarnados estão prestes a anunciar o jovem atacante uruguaio, de 21 anos. A negociação deve girar em torno de 22 milhões de euros...

Publicado em 28 de Agosto de 2020 às 14:27

LanceNet

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Publicado em 

28 ago 2020 às 14:27
Crédito: Divulgação/Almería
De acordo com o jornal português 'A Bola', o Benfica se aproximou da contratação de Darwin Núñez, do Almería. A negociação entre os clubes deve girar em torno de 22 milhões de euros e a equipe espanhola deve ficar com uma porcentagem do jogador de olho em uma futura venda. Edgardo Lasalvia, representante do atleta, deve viajar para Lisboa, neste final de semana,
Considerado por muitos como o sucessor de Edinson Cavani, jovem é um dos destaques da equipe da segunda divisão do futebol espanhol. O Charrúa, como é chamado desde os tempos de Peñarol, assinou ano passado com o Almería e tem contrato até junho de 2024.
Aos 21 anos, ele é considerado um dos jogadores mais promissores da América do Sul e estreou por sua seleção já marcando gol. Ele é cotado para ser o sucessor de Cavani, já que possui velocidade, e faro de gol. O nome do uruguaio agrada o técnico português Jorge Jesus, que tem pedido contratações a diretoria do clube de Lisboa.
Com a camisa do Almería, foram 32 partidas nesta temporada e 16 gols, sendo o quinto artilheiro da categoria. Sua grande temporada não passou despercebida por muitas equipes, que vêem Darwin Núñez como um talento emergente e uma joia para o futuro.

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