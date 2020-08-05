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futebol

Benfica não desiste de Bruno Henrique e encaminha nova proposta Flamengo

A pedido de Jorge Jesus, clube português está na iminência de oferecer 12 milhões de euros pelo atacante de 29 anos...

Publicado em 05 de Agosto de 2020 às 15:42

LanceNet

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Publicado em 

05 ago 2020 às 15:42
Crédito: Marcelo Cortes/CRF
O Flamengo ainda vê o Benfica no calcanhar quanto ao interesse do clube encarnado por Bruno Henrique. De acordo com o jornal português "A Bola", uma nova proposta, agora por 12 milhões de euros (quase R$ 75 milhões na cotação atual), está na iminência de ser oferecida ao Rubro-Negro.
Aos 29 anos, Bruno Henrique é uma das prioridades indicadas por Jorge Jesus, que teve o atacante como titular e peça fundamental no período de Flamengo.
A publicação lusitana afirma o seguinte:
- O Benfica está se movimentando em vários tabuleiros do mercado para oferecer a Jesus as peças do xadrez que o técnico quer para formar o plantel com que pretende "arrasar" na temporada 2020/2021.
O diário também salienta que Bruno Macedo, o emissário do Benfica no Brasil, é o responsável por negociar diretamente com o Flamengo a fim de fechar a contratação do camisa 27 de imediato, como deseja Jesus, que está perto de contar com Gilberto, lateral do Fluminense.
Bruno Henrique tem contrato com o Fla até dezembro de 2023 e possui uma multa rescisória na casa dos 35 milhões de euros (cerca de R$ 214 milhões). O Rubro-Negro já indiciou irredutibilidade quanto a propostas inferiores a esse valor. A aguardar os próximos capítulos.

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