Benfica não desiste de Bruno Henrique e encaminha nova proposta Flamengo

Crédito: Marcelo Cortes/CRF

O Flamengo ainda vê o Benfica no calcanhar quanto ao interesse do clube encarnado por Bruno Henrique. De acordo com o jornal português "A Bola", uma nova proposta, agora por 12 milhões de euros (quase R$ 75 milhões na cotação atual), está na iminência de ser oferecida ao Rubro-Negro.

Aos 29 anos, Bruno Henrique é uma das prioridades indicadas por Jorge Jesus, que teve o atacante como titular e peça fundamental no período de Flamengo.

A publicação lusitana afirma o seguinte:

- O Benfica está se movimentando em vários tabuleiros do mercado para oferecer a Jesus as peças do xadrez que o técnico quer para formar o plantel com que pretende "arrasar" na temporada 2020/2021.

O diário também salienta que Bruno Macedo, o emissário do Benfica no Brasil, é o responsável por negociar diretamente com o Flamengo a fim de fechar a contratação do camisa 27 de imediato, como deseja Jesus, que está perto de contar com Gilberto, lateral do Fluminense.